İmamoğlu’ndan zam tepkisi: Teğet geçmeme sebeplerini hepimiz sorgulamalıyız
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Zamanında bazı şeyler dünyanın aksine bizi “Teğet” geçerken böbürlendik. Katlanılmaz elektrik ve doğalgaz artışlarını “Dünyada da böyle” diyerek normalleştiriyoruz. Teğet geçmeme sebeplerini hepimiz sorgulamalıyız” paylaşımında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, elektrik ve doğalgaz faturalarındaki artışın iktidar tarafından yapılan açıklamalarla “Dünyada da böyle” şeklinde normalleştirilmesine tepki gösterdi.
Sosyal medyadan tepkisini dile getiren İmamoğlu, “Zamanında bazı şeyler dünyanın aksine bizi “Teğet” geçerken böbürlendik. Katlanılmaz elektrik ve doğalgaz artışlarını “Dünyada da böyle” diyerek normalleştiriyoruz. Teğet geçmeme sebeplerini hepimiz sorgulamalıyız” dedi.
ERDOĞAN ‘BİZE MAHSUS BİR DURUM DEĞİL’ DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, “Son dönemde enerji fiyatları tüm dünyada yükseldi. Bu sadece bize mahsus bir durum değil” ifadelerini kullanmıştı.
İBB SÖZCÜSÜ ONGUN: DARISI TÜM ZAMLARIN BAŞINA
İBB Sözcüsü Murat Ongun ise İSKİ Genel Kurulu'nda suya zam yapılmamasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Elektriğe yüzde 288, mazota yüzde 135, doğalgaza yüzde 102 zam yapıldığını hatırlatan Ongun, “AK Parti, İstanbul'da İSKİ'ye yüzde 0 artış önerdi. Alkışlıyoruz. Darısı tüm zamların başına” ifadelerini kullandı.