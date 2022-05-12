İnce: Erdoğan’ı bir daha seçerseniz dolar 50 lira olur

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vatandaşlarla kucaklaştı, sorunlarını dinledi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan İnce, "Daha önce söylemiştim. Erdoğan bir daha seçilirse dolar 10 lira olur dedim. Seçildi 15 lira oldu. Erdoğan’ı bir daha seçerseniz dolar 50 lira olur. Bunu göndermek lazım. Memlekete hayır gelmez bundan artık" dedi.

Can ÇAPAR

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Hatay Dörtyol'da dolmuş esnafıyla bir araya geldi. Dolmuş esnafıyla çay içen İnce, esnafın sorunlarını dinledi. Esnafa ekonomik sorunların nedenini çözümüyle birlikte anlatan İnce, iktidara yüklendi.

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlarla başlayan sohbette esnaflara dolmuş ücretini soran İnce, “Geçen sene dolmuş ücreti 13 liraydı bu yıl 18 oldu” yanıtı üzerine “Akaryakıt 4 kat artarken bu iş yürümez” dedi.

“TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK FAİZCİSİ ERDOĞANDIR”

İnce, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye'de işçi zorda, emekli zorda, işsiz zorda, öğrenci zorda. Üniversite kantininde sordum çocuklara en büyük sorun ne dedim? Karnımızı doyuramıyoruz dediler. Peki 2022'nin ilk üç ayında en fazla kâr eden sektör hangisi? Bankalar. Ne kadar artırmışlar kârlarını, yüzde 235. Yüzde 1000 kar eden banka var.

Bu bankalara bu parayı Erdoğan verdi. Merkez Bankası'ndan aldı yüzde 14 faizle parayı, yüzde 24 faizle sattı. Aradaki farkı memur, çiftçi, emekli, esnaf ödüyor. Bankaların kasası para doldu. Yüzde 235 büyüdüler.

Milletin cebinden bu paraları alıp, bankaların kasasına koyan Erdoğan'dır. Türkiye'nin en büyük faizcisinin adı Erdoğan'dır. Sonra millete dönüyor nas diyor. Sizi işletiyor, kandırıyor sizi. Size önerim bu iktidarı da bu muhalefeti de gönderin. Yepyeni bir parti var Memleket Partisi. Gelin bunları beraber gönderelim.

ÜRETMEDEN OLMAZ

Üretmeden olmaz, tarladan, seradan başlamazsan, Rusya'dan Ukrayna'dan buğday alırsan olmaz. Onun için Türkiye'nin yeni bir çıkışa ihtiyacı var. Yakında şeker yerine Amerikan mısır şurubunu dayayacaklar millete.

Peynir fiyatlarını iki ay sonra göreceksiniz. Şu aylar Kars'ta, Trakya'da, Erzincan'da peynir yapılır. Şu anda peynir yapamıyorlar neden çünkü süt yok. Süt ineklerini kestiler. Neden kestiler? Çünkü yem pahalı.

FAİZ HARAMSA ÇİFTÇİDEN ESNAFTAN NEDEN FAİZ ALIYORSUN?

23 milyon ton buğday tüketiyoruz. 17 milyon ton üretiyoruz. Bir zamanlar satıyorduk. 6 milyon ton buğdayı dışarıdan alıyoruz. Türk çiftçisinden 2.25 liraya aldılar. Ukraynalı'dan 6 liraya aldılar. Yazık günah bu millete.

Beceriksiz, kibirli, millete yalan söylüyor. Sonra da dönüyor millete faiz haram. Faiz haramsa neden çiftçiden faiz alıyorsun? Öğrencinin kredi borcundan, esnafın kredisinden neden faiz alıyorsun o zaman.

Yüzde 19 faiz haram da yüzde 14 faiz helal mi? Bu millet kendi kararını kendi verecek. Daha önce söylemiştim. Erdoğan bir daha seçilirse dolar 10 lira olur dedim. Seçildi 15 lira oldu. Erdoğan'ı bir daha seçerseniz dolar 50 lira olur. Bunu göndermek lazım. Memlekete hayır gelmez bundan artık.”