İran, teslim olan PKK’lıyı idam etti

Terör örgütü PKK'nın İran'daki silahlı kolu olan HRK içinde silahlı faaliyet yürütürken örgütten kaçarak İran Devrim Muhafız Güçlerine teslim olan terörist Feruz Musali’nin ailesine ve avukatına haber verilmeden asılarak idam edildiği bildirildi.

Özgür CEBE

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Terör örgütü PKK'nın İran'daki silahlı yapılanması olan Doğu Kürdistan Gücü (HRK) içinde silahlı faaliyet yürütürken 2019 yılında pişman olup örgütten kaçtığı bildirilen 31 yaşındaki Feruz Musali'nin, PKK'lı teröristlerin yoğunlukta olduğu Serdeşt bölgesinde İran Devrim Muhafızlarına teslim olduğu ifade edildi.

İran sınır güçlerine ateş açılarak iki kişinin öldürülmesi, üç kişinin de yaralanmasından sorumlu tutularak Urmiye İl Mahkemesinde yargılandığı, Musali'ye teslim olup bilgiler vermesi ve pişman olduğu için kısa bir soruşturmanın ardından serbest bırakılacağı sözü verildiği, ancak 33 ay süren tutukluluğun ardından yargılama sonucunda idam cezasıyla cezalandırıldığı öğrenildi.

KUŞLUK VAKTİ HAVALANDIRMADA ASILDI

Feruz Musali'nin tüm yasal işlemlerin yerine getirildikten sonra cezasının Yüksek Yargı Konseyi tarafından oy birliğiyle onanması üzerine dün sabah ailesine ve avukatlarına haber verilmeden tutuklu bulunduğu Urmiye Merkez Cezaevi havalandırmasında kuşluk vakti asılarak idam edildiği belirtildi.

İran uyruklu Feruzi'nin teslim olduktan sonra üzerinde çıkan dijital materyallerin incelenmesinde, ülke birliğine ve bütünlüğüne karşı yoğun eylem ve faaliyetlerde olduğu için idam cezasına mahkûm edildiği bildirildi.

İran'daki insan hak ve ihlalleriyle ilgili tuttuğu raporlarla dikkatleri üzerine çeken HENGAW adlı insan hakları örgütü Feruzi'nin asıldığını doğruladı. Ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmeden Feruzi'nin asılana kadar tek kişilik hücrede tutulduğu kaydedildi.

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