İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri personel alacak

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri tarafından sınavla toplam 10 personel alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne Uzman Yardımcısı kadrosu için 4, İdari Memur kadrosu için 3, Engelli İdari Memur kadrosu için 1, Şoför kadrosu için 1 ve Hizmetli Kadrosu için 1 olmak üzere sözlü sınavla toplam 10 personel alınacak.

Başvurular, istenilen belgeler ile birlikte İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne en geç 11 Mayıs 2022 saat 17.30’a kadar şahsen ya da posta yoluyla yapılacak.

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