İstanbul’da AVM açılış kapanış saatlerine kar düzenlemesi

İstanbul'da AVM açılış ve kapanış saatleri geçici olarak değişti. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç AVM'lerin kar yağışı nedeniyle saat 12.00'de açılıp saat 19.00'da kapanacağını açıkladı.

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İstanbul’da dün başlayıp bugün etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Trafiğin bazı yerlerde durma noktasına geldiği kentte, TIR ve kamyonların girişine otogarlardan da otobüslerin çıkışına izin verilmiyor.

AVM’LER AÇIK MI? AVM AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ DEĞİŞTİ

Okulların tamamen, resmi kurumların da kısmen kapatıldığı kentte bir tedbir de AVM’ler için alındı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç Twitter hesabından yaptığı açıklamada İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle AVM’lerin bugün 19.00’da kapanacağını duyurdu.

Avdagiç açıklamasında “İstanbul'daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00'da kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır.” dedi.

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