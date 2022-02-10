Kar esareti! Valilikten açıklama: 214 köy yolu kapalı

Konya’da yeniden etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve tipi kentte hayatı felç etti. Dün gece saatlerinde kenti diğer şehirlere bağlayan tüm karayolları trafiğe kapatılırken, birçok vatandaş da araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Konya Valiliği kentteki son durumla ilgili bilgi verdi. Valilik, Konya- Aksaray yolu hariç tüm yolların trafiğe açıldığı bilgisini verirken, yolu kapalı olan 214 köy için de çalışmaların devam ettiği duyurusunda bulundu.

Müslüm EVCİ

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Konya ve çevresinde yeniden etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle dün geceden itibaren Konya-Ankara, Konya-Aksaray, Konya-Antalya, Konya-Afyonkarahisar, Konya-Beyşehir ve Konya-Adana kara araç trafiğine kapatılmış ve vatandaşlar soğuk havada mahsur kalmıştı.

VALİLİK SON DURUMU AÇIKLADI

Konya Valiliği'nden hayatı olumsuz etkileyen kar yağışının ardından kentteki son duruma ilişkin açıklama geldi. Valilik, karla mücadelenin toplamda 6.140 personel ve 1.922 araç ile yürütüldüğünü ve çağrı merkezine düşen 641 vakanın değerlendirilerek 603'ünü sonuçlandığını geriye kalan 38 vaka içinse çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi.

2014 KÖY YOLU KAPALI

Kentte 214 köy yolunun kapalı olduğu belirtilen açıklamada, “Meteorolojik şartlarda karla mücadelenin neredeyse mümkün olmadığı bir ortamda tüm ekiplerimize tüm imkanlar seferber edilerek 24 adet köy yolumuz açılmış, halen kapalı olan 214 adet köy yolunun açılması için çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmekte, 300-13/14 K.K Nolu Devlet yolu Konya-Aksaray arası, Konya-Aksaray, Taşkent-Sarıveliler yollarımız açılmaya çalışılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

KONYA-AKSARAY YOLU HARİÇ TÜM YOLLAR TRAFİĞE AÇILDI

Valilik, Konya- Aksaray yolu hariç tüm yolların trafiğe açıldığını duyururken, 6 uçuşun ise iptal edildiği bilgisini paylaştı.

267 VATANDAŞ VE 133 ARAÇ KURTARILDI

Valilik'ten yolda mahsur kalan vatandaşların kurtarılması ve beslenmelerine ilişkin yapılan çalışmalara ilişkin ise şu bilgiler verildi:

“Toplam 267 vatandaş ve 133 araç kurtarılarak güvenli bölgeye sevk edilmiştir. Konya Şehirlerarası yolcu otogarında bekleyen vatandaşlarımızın isteği üzerine otogar karşısındaki cami gece boyunca açık tutulmuştur. Toplam 150 vatandaşımız yurtlara ve otellere yerleştirilerek barınma ihtiyacı karşılanmıştır. Kapalı yollarda ve Konya Otogarında mahsur kalan toplam 15.940 vatandaşımızın beslenme ihtiyacı karşılanmıştır.”

ELEKTRİK KESİNTİLERİNE MÜDAHALE EDİLİYOR

Yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik kesintilerinin yaşandığı bölgeler için de çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, “MEDAŞ tarafından buz yükü ve fırtınanın neden olduğu iletken teması, dolaşığı ve havai iletken kopması sebebiyle arızalanan enerji hatlarına müdahale edilmektedir. Haberleşme kesintilerinin tamamı enerji kaynaklı olup; Türk Telekom İl Müdürlüğü koordinesinde ulaşım sağlanabilen sahalara önem derecesine göre seyyar jeneratör kurularak haberleşmenin devamlılığı sağlanmaktadır” denildi.

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