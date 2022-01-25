Kar yağışı nedeniyle iki kentin bağlantısı kesildi

Etkili olan kar yağışı Denizli – Muğla yolunun trafiğe kapanmasına neden oldu. Yolun Kale İlçesinden sonraki kısmında trafiğin her iki yönlü olarak durduğu ekiplerin yol açma çalışmalarını sürdürdükleri öğrenildi. Denizli’de valilik ‘Mecbur kalmadıkça özel araçlarınızla dışarı çıkmayın’ çağrısı yaptı.

Selami AYDIN

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Denizli'de etkili olan kar yağışı bazı yolların kapanmasına neden oldu. Yağışın yoğun olarak hissedildiği ilçelerde bir çok köy yolunun tamamen kapandığı öğrenildi. Kar yağışı Denizli – Muğla yolunun trafiğe kapanmasına neden oldu.

Yolun Kale ilçesinden sonraki bölümünde trafik her iki yönlü olarak durdu. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlatırken araç kuyruklarının oluştuğu öğrenildi. Diğer yandan bölgede zincirsiz ve kar lastiği kullanmayan araçlara geçiş izni verilmedi. İki şehri birbirine bağlayan yolun birden fazla noktada kapandığı belirtildi.

VALİLİK ÇAĞRI YAPTI

Kar yağışı trafiğin de aksamasına neden oldu. Sarayköy – Denizli arasındaki yolda uzun kuyruklar oluştu. Denizli Valiliği vatandaşlara çağrıda bulunarak mecbur kalmadıkça özel araçlarını kullanmamalarını istedi.

Yapılan çağrıda, “İlimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle yol açma çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça özel araçlarıyla dışarı çıkmamaları, toplu taşıma araçlarını kullanmaları rica olunur” denildi.

GÖLLER DONDU

Denizli'nin Çameli ilçesinde kar kalınlığının 40 santime yükseldiği görüldü. Bu ilçede özellikle dağ yamaçlarındaki köylerle bağlantı kesildi. Babadağ ilçesinde belediye yolları kapanan köyler için ihbar attı kurdu.

Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde de belediye ekipleri gece boyunca mesai yaparak yolları trafiğe açık tutmaya çalıştı. Çivril'de son dönem turizminin cazibe merkezlerinden biri olan ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Işıklı Gölü soğuk nedeniyle döndü.

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