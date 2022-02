Karamollaoğlu istifaları değerlendirdi…

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gece yarısı yayımlanan Resmi Gazete ile yapılan görev değişiklikleri ve istifaları, “Hepimiz şahit oluyoruz bakanların nelere muhatap olduğuna. Görev başında iken yaşadıkları ayrı, görevden af isterken karşılaştıkları ayrı bir dert. Yani istifa etmek bile kolay değil bu sistemde. Yakında halk arasında, ‘Erdoğan’a bakan olasın’ diye bir temenni sözü yayılırsa kimse şaşırmasın” sözleriyle değerlendirdi.

Covid-19'u atlatan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin haftalık basın toplantısında konuştu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“TOPLUMSAL KUTUPLAŞMA BİLEREK VE İSTEYEREK KÖRÜKLENİYOR”

“İnsanımızın geçim sıkıntısı her geçen gün biraz daha artıyor, artmaya devam ediyor” ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, “Ülkemizin problemleri giderek derinleşiyor ve yaygınlaşıyor. Toplumsal kutuplaşma maalesef bilerek ve isteyerek körükleniyor. Yönetim sorumluluğu taşıması gerekenler vurdumduymazlığa devam ediyorlar. Maalesef adaletten eğitime, ekonomiden dış politikaya kadar hemen her alanda karı karıya kaldığımız problemler her geçen gün biraz daha büyüyor. Çünkü yıl yeni ama maalesef kafalar eski. Yeni bir yılın heyecanı yerine, yılların yorgunluğu ve tükenmişliği ile karşı karşıyayız.” şeklinde konuştu.

“2022 YILI, 2021'İ ŞİMDİDEN ARATIR HALE GELDİ”

Karamollaoğlu, gece yarısı kararıyla yapılan görev değişikliklerine ve istifalara da tepki göstererek, sözlerine şöyle devam etti:

* Hal böyle olunca gelen gideni, 2022 yılı da 2021'i şimdiden aratır hale geldi. Sabah uyandığımızda pencerelerimizi açıp temiz havayla güne başlamak yerine resmi gazeteyi açıp, alınan yeni kararları görme ihtiyacını duymaya başladık.

*Bir gece yarısı kararnamesiyle bakan ve kurum yöneticilerinin değiştiğine şahit oluyoruz artık.

*‘Siz yıkın hukuk arkadan gelsin' denilen bir düzende bir nebze de olsa hukukun içinde kalmaya çalışan, yapılan hukuksuzluklara karşı birkaç cümle de olsa itiraz eden bazı bakanlar iktidar içindeki çekişmelerden nasibini almış görünüyor.

*Oysa hepimiz biliyoruz ki bakanlar değişse de Cumhurbaşkanı'nın niyeti ve amelleri değişmedikçe düzlüğe çıkamayacağız.

*Tek kişilik yönetimlerde bu kaçınılmaz bir gerçektir. Bundan dolayıdır ki bu düzende bakanların değil, başkanlık sisteminin değişmesi gerektiğine inanıyoruz.

“YAKINDA HALK ARASINDA…”

*Yavuz Sultan Selim farklı bir hükümdardı, biraz sertti. Vezirlerini de, kendisiyle bağdaşmayan ufacık bir husus olduğunda değiştirmekte tereddüt göstermezdi.

* Onun için halk arasında bir tabir yerleşti, birisine kinayeli de olsa birine tarizde bulunmak isterlerse, ‘Yavuz'a vezir olasın' diye bir söz gelişmişti. Şimdilerde de hepimiz şahit oluyoruz bakanların nelere muhatap olduğuna.

*Görev başında iken yaşadıkları ayrı, görevden af isterken karşılaştıkları ayrı bir dert. Yani istifa etmek bile kolay değil bu sistemde. Yakında halk arasında, ‘Erdoğan'a bakan olasın' diye bir temenni sözü yayılırsa kimse şaşırmasın.

“YOKSULLUK VE YOKSUNLUK DÜZENİNİ DEĞİŞTİRMEYE TALİBİZ”

İktidarın ekonomi politikalarını da eleştiren Karamollaoğlu, şu açıklamayı yaptı:

*Biz, bu yoksulluk ve yoksunluk düzenini değiştirmeye talibiz. Fabrikadaki öğlen yemeğinde verilen meyveyi akşam evine götürüp çocuklarına verme mecburiyetini hisseden, yemek kartındaki ücreti yemek yemeyip, çocuklarına harçlık olarak vermek mecburiyetinde kalan, işe giderken vasıta kullanmayıp yol parasından tasarruf etmek isteyen, o parayla da mutfak masrafına katkıda bulunmaya çalışan asgari ücretlilerin, memurların, emeklilerin, öğrencilerin ekmeğini büyütmeye talibiz biz.

“ELEKTRİĞE GETİRİLEN ZAMLAR VATANDAŞLARI CİDDİ MANADA ZOR DURUMDA BIRAKTI”

* Yılbaşında elektriğe getirilen zamlar, vatandaşlarımızı ciddi manada zor durumda bıraktı. İşletmeler ve esnaf için bu faturalar daha da ciddi boyutlar kazandı.

*Sayın Cumhurbaşkanı özellikle evler için, aileler için elektrik faturalarının çok arttığının farkına vardığından dolayı, elektrik tarifelerinin yeniden belirlenmesi talimatını verdi.

*Her zaman olduğu gibi birkaç rakamla oynayarak algı üretmeye, sanki sorumluluğunu yerine getirmiş gibi göstermeye çalışıyor iktidar. Belki de üstüne üstlük bir alkış bekliyor.

“TASARRUFTAN ARTAN PARAYLA BİR KİLO PEYNİR BİLE ALAMIYORSUNUZ”

* Diyelim ki bir şekilde 210 kilovat sınırını aşmadınız, o zaman elektrik faturasından sadece 40-50 lira tasarruf etmiş olacaksınız. Bu tasarruftan cebinizde kalan parayla bir kilo beyaz peynir bile alamıyorsunuz.

