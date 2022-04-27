Karamollaoğlu’ndan ekonomi eleştirisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Gündeminde ekonomik sorunlar olan Karamollaoğlu, "Gönül isterdi ki Ramazan ayını geride bırakırken insanımızın hayatında gözle görülür iyileşmeler olsun, bir nebze yüzünü güldürecek güzel haberler verilsin" dedi.

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Karamollaoğlu’nun açıklamalarının tamamı ise şu şekilde:

*Demokrat Parti’nin ev sahipliğinde, saygıdeğer genel başkanlarla 3. kez bir araya geldik.

*Bu masanın vatandaşlarımıza umut olduğunu ve güven verdiğini görüyor; bunu boşa çıkarmamak adına adımlarımızı gayet ciddi atıyor, süreci hassasiyet ve titizlikle yürütüyoruz.

*Gönül isterdi ki Ramazan ayını geride bırakırken insanımızın hayatında gözle görülür iyileşmeler olsun, bir nebze yüzünü güldürecek güzel haberler verilsin.

*Gözlerinden ışık saçarak ekonomiyi düzeltemeyeceğini anlayan Bakan, şimdi de gemileri karadan yürütmeyi denemeye karar vermiş.

*Sultan Fatih olabilmek öyle her kişinin harcı değildir, sizin hiç ama hiç değildir. Siz bırakın bu beylik lafları da, kara yolunda gidip gelmesi gereken araçlar akaryakıt fiyatları nedeniyle kaldırımlarda, otoparklarda yatıyor; buna çözüm bulun.

*Aileler ve özellikle üniversite öğrencileri, bayram gelirken kara kara nasıl memleketine gideceğini düşünüyor; bilet fiyatları can yakıyor çünkü.

*Sağlıklı beslenme, nitelikli eğitim, ulaşım ve hatta barınma gibi en temel ihtiyaçlar orta sınıf ve dar gelirli kesim için büyük bir lüks oldu.

İNSANLAR BIRAKIN EV SAHİBİ OLMAYI, KİRALIK EV BİLE BULAMIYORLAR

*Erdoğan iktidarının inat uğruna Türkiye'yi getirdiği noktada; insanlar bırakın ev sahibi olmayı, artık kiralık ev bile bulamıyorlar.

*İktidarın “Herkesin evi-arabası var” iddiasının aksine; ülkemizde konut sahipliği oranı 2014 yılından beri düzenli olarak düşüyor. Türkiye’de yıllık konut fiyatı artışı yüzde 134 iken, İstanbul’da %159 oranında gerçekleşiyor.

*Şu an kira fiyatları Türkiye genelinde 3-4 bin lira aralığında iken; İstanbul'da bu rakam 6 bine çıkmış durumda. Kira öder gibi ev sahibi olmak” deyimi yerini, şimdilerde “ev sahibi olur gibi kira ödeme”ye bıraktı.

İKTİDARIMIZDA KONUT KARŞILIĞINDA VATANDAŞLIK VERMEYE SON VERECEĞİZ

*Geçtiğimiz hafta yayımlanan Resmi Gazetede; yurt dışına konut satışı yapacaklara devlet desteği verileceği ilan edildi.

*Gayrimenkul satışı da ihracat kabul edilecekmiş bundan sonra! Allah akıl-fikir versin; iktidarda bulunan parti Ak Parti olunca, ihracat denilince gayrimenkul akla gelmesi de gayet normal kabul ediliyor tabi artık.

*Gençlerimiz, memurlarımız, asgari ücretle çalışan emekçilerimiz tüm hayatı boyunca çalışmanın karşılığında 1+1 ev alabilmenin hayalini kurmaktan bile vazgeçmişken, iktidar yurt dışına konut satışını teşvik ediyor.

*Bu da yetmezmiş gibi 400 bin dolarlık konut karşılığında Türk vatandaşlığı veriyor! Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır.

*Türk lirasını neredeyse pul haline getirerek, vatandaşların birikim yaparak ev sahibi olma imkanını yok eden Erdoğan iktidarı, başlarını sokabilecekleri evleri de ellerinden alıyor.

*Biz iktidara geldiğimizde sizin yaptığınız bu yanlışı mutlaka ve ivedilikle düzelteceğiz, ama geç olmadan bunu siz düzeltin diye bugün çağrıda bulunuyorum.

*Yoksa bu düzenlemeyi iptal etmek ilk işimiz olacak zaten ve konut satışı karşılığında vatandaşlık verme işine de kesinlikle son vereceğiz.

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