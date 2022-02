Kazadan sonra tehlikenin boyutları gün yüzüne çıktı

Manisa Akhisar-Gördes karayolu üzerindeki Hanpaşa mahallesi yakınlarında sabah erken saatlerde sülfürik asit taşıyan tanker ile bir otomobil kaza yaptı. 5 kişinin hafif yaralandığı kazandan sonra yol kenarında yan yatan ve tehlikeli madde taşıyan tankerde incelemelerde bulunan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, aynı yol üzerinde birçok kere tehlikeli madde taşıyan tankerlerin trafik kazası yaptığını ve Gördes ilçesinin bir çevre katliamı ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Manisa'da her gün tehlikeli madde olan sülfürik asit taşıyan yaklaşık 40 tankerin geçtiği Akhisar-Gördes karayolu üzerinde sülfürik asit taşıyan tanker ile özel bir otomobil çarpıştı. Akhisar İlçesi'ne bağlı Hanpaşa mahallesine yakın bölgede meydana gelen kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazada 25 ton sülfürik asit yüklü olan tanker yol kenarına yan yatarak, korkulu dakikaların yaşanmasına sebep oldu.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, kazanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunarak yaşanan tehlikeyi gözler önüne serdi.

“TANKERDE UFAK SIZINTILARIN OLDUĞU GÖRDÜK”

Kazanın yaşandığı bölgedeki mahalle muhtarları ve vatandaşlarla incelemede bulunan CHP'li Bakırlıoğlu, tankerin Gördes ilçesinde faaliyet gösteren META Nikel Kobalt firmasına ait olduğunu, kazanın büyük olmamasına rağmen tehlikeli madde olan sülfürik asit taşıdığı için yaşatabileceği çevresel zararın büyük olabileceğini ifade etti.

CHP'li Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “ Akhisar-Gördes karayolu üzerinde yan yatmış tankerde yaklaşık 25 ton çok tehlikeli madde sınıfında olan sülfürik asit bulunuyor. Yat yattığı yerin 50 metre ilerisinde yerleşim birine içme suyu sağlayan pompalar bulunmaktadır. Sabah 10.00 sıralarında kaza yaşanıyor. Sülfürik asit taşıyan bir tanker ile bir hususi araç çarpışıyor. Kazada 5 kişi yaralı var. Ancak hayati tehlikeleri yok. En büyük tesellimiz bu oldu. Ama sülfürik asit taşıyan tankerde ufak ufak sızıntıların olduğunu gördük. Kaza küçükmüş gibi görünebilir, ama yaratacağı çevresel zararın boyutları büyük olabilirdi.”

“BENİM GÖRDÜĞÜM BEŞİNCİ KAZA”

Akhisar-Gördes karayolu üzerinde tehlikeli madde taşıyan tankerlerin bir çok kere kaza yaptığını ifade eden CHP'li Bakırlıoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

*Bu yolda yaşanan tek kaza değil. Benim bildiğim kadarıyla bu yolda 5 tane kaza yaşandı. Hatta bazı kazalarda sülfürik asittin tamamının toprağa karıştığı da oldu. Kazanın yaşandığı bu yolda günde sülfürik asit taşıyan yaklaşık 40 tanker gidip geliyor. Her gün trafikteler. Tankerlerin gittiği META firmasında günde bin ton sülfürik asit kullanıldığını öğrendik.

*Firmaya ait araçlarda devamlı seyahat halinde. Yola ise iki şeritli, virajlı ve tehlikeli bir yol. Bu yolla ilgili genişletilmesiyle ilgili uzun süredir çağrılarda bulunduk. İhaleleri yapıldı ve ama nedense ihaleler yarım kaldı. Her zaman bu yolda kaza yaşanırken, böylesi tehlikeli virajlı bir yolda her gün sülfürik asit taşınıyor.

*Bu nedenle bu bölgede her gün büyük bir çevre felaketi riski yaşamakla karşı karşıyadır. Gördes'te yaşayanlar bu riski her gün yaşanıyor. Yaşanan bu kazalara rağmen firma bulunduğu tesisi büyütmek istiyor. Ayrıca bu bölgeye Türkiye'nin en büyük sülfürik asit tesisi kurulmak isteniyor.

‘TEHLİKELİ MADDE' İBARESİ YERİNE ‘TEHLİKESİZ MADDE' İBARESİ BULUNUYOR

CHP'li Bakırlıoğlu kaza yerinde yaptığı incelemede başka bir ayrıntının daha ortaya çıktığını dile getirdi.

Kaza yapan tankerde ‘Tehlikeli Madde' yazan levhanın yerine ‘Tehlikesiz Madde' yazılı levhanın bulunduğunu ifade eden CHP'li Bakırlıoğlu şöyle konuştu:

*Yaptığımız incelemede akılara şaşkınlık veren bir durumla karşılaştık. Sülfürik asit taşıyan tankerin üzerinde ‘Tehlikesiz Madde' yazılı levha var.

*Bu nasıl bir durum anlayamadık. Oradaki yetkililer ile yaptığım sohbette kazaya karışan tankerin 10 gün önce jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimde yine sülfürik asit taşımasına rağmen ‘Tehlikesiz Madde' levha bulundurmasından ceza kesildiğini öğrendik. Konuyu biraz irdelediğimiz de ise olay başka bir boyutu ortaya çıktı. İddialara göre ‘Tehlikeli Madde' levhası taşıdıklarında Tekirdağ'da feribotlara binmeleri yasakmış.

*Ancak ‘Tehlikesiz Madde' levhası olduğu zaman feribota binebiliyorlarmış. Yolu kısaltmak için böyle bir yöntem uygulanıyormuş. Peki bu tür bir kaza feribotta yaşansaydı ne olacaktı. Yaşanan bu durumda bize gösteriyor ki devletimin denetimi yetersiz. Denetimlerin yetersiz olduğu bir ülkede nasıl tehlike içinde yaşadığımız gözler önüne bir kez daha serilmiş oldu.

“YOL İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMA YAPILMALI, TANKERLER İÇİN DEMETİMLER ARTIRILMALI”

CHP'li Bakırlıoğlu açıklamasında son olarak yetkililere çağrıda bulunarak şöyle konuştu: “Yaşanan bu kazanda bir can kaybı yok. Ama yolun düzenlenmesi ve yaşanabilecek bir çevre katliamının önüne geçilmesi için illaki bir can kaybının yaşanması mı gerekir. Bir an önce yol konusunda karayollarının, denetimler konusunda ilgili kurumların harekete geçmesi gerekir. Yoksa burada tekrar yaşanabilecek kazada olabilecek can kaybının veya çevre felaketinin hesabını çok büyük sorarız”

Ufak sızıntıların yaşandığı ifade edilen kazadan sonra tanker firma yetkilileri tarafından getirtilen çekici ve jandarmanın yardımıyla kaza yerinden taşındığı öğrenildi.