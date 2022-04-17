Kılıçdaroğlu’ndan Dink Vakfı’na ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hrant Dink Vakfı’na bir ziyaret gerçekleştirerek, Rakel Dink ile görüştü. Ziyaretin ardından konuşan Kılıçdaroğlu, “Eğer bir çocuğu karanlık bazı odaklar, kurşun sıkar hale getiriyorsa, o karanlık odakların mutlaka aydınlığa çıkarılması lazım. Bunun mücadelesini de beraber yapacağız. Bunu gerçekleştirdikten sonra da gelip burada helalleşmeyi sağlayacağız” dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli'de bulunan Hrant Dink Vakfı'nı ziyaret etti. Hrant Dink'in eşi Rakel Dink ile görüşen Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası bir basın açıklaması yaptı.

‘İKTİDARIMIZDA KARANLIK GÜÇ ODAKLARIYLA MÜCADELE EDECEĞİZ'

Kılıçdaroğlu açıklamasında,

“İktidarımızda bazı karanlık güç odaklarıyla mücadele edeceğimizi, daha sonra mağdurlarla helalleşeceğimizi anlatmak için buraya geldim. Büyük acılar yaşanan bir ülkeyiz, bunu hak etmiyoruz. Hepimiz huzur içinde, birlikte yaşamak istiyoruz. Birliğimiz buna bağlı, huzura bağlı.

Beraber yaşamak, beraber gülmek, yeri gelirse beraber ağlamak, beraber kucaklaşmak, sevgiyi büyütmek, bütün hedefimiz, bütün amacımız bu olmalı. Bunun için buraya geldim. Karanlık mihraklarla mücadele etmek ve daha sonra helalleşmek temel hedefimiz olmalı.

Hrant Dink'in, rahmetlinin tetikçisi hapiste ama gerçek katiller henüz aydınlığa çıkarılmadı, henüz bulunmadı. Eğer siz ‘karanlık güç odaklarıyla mücadele edeceğim' diye yola çıkıyorsanız, gerçek katillere ulaşmalısınız ve bulmalısınız onları.

O zaman bu toplumda biz helalleşme düzeyine gelmiş oluruz, helalleşebiliriz. Rakel Hanımın çok güzel bir sözü var: Bir çocuktan bir katil yaratan o derin karanlık. O derin karanlığı sorgulamazsak, üzerine gitmezsek, çetelerle, yer altı dünyası ile işbirliği yapan o derin karanlığı mutlaka aydınlatmak zorundayız. Ve devletin içine çöreklenen o kişileri, devletin içinden çekip çıkarmamız lazım. O zaman biz bu ülkede huzuru sağlarız” şeklinde konuştu.

‘HELALLEŞMEYİ SAĞLAYACAĞIZ'

Karanlık odakların aydınlığa çıkarılması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu,

“Benim bütün hedefim, bütün amacım bu güzel ülkede beraberce, huzur içinde yaşamak. Eğer bir miras bırakacaksak bu güzel ülkeye, o mirasım sevgi olacak, barış olacak. Sevgiyle ve barışla hep birlikte kucaklaşacağız.

Bizi kabul ettiği için Rakel Hanıma çok çok teşekkür ederim. Acılarını biliyorum. Yaşadığı acıların farkındayım. Ama o, yine az önce de ifade ettim, eğer bir çocuğu karanlık bazı odaklar, kurşun sıkar hale getiriyorsa, o karanlık odakların mutlaka aydınlığa çıkarılması lazım. Bunun mücadelesini de beraber yapacağız. Bunu gerçekleştirdikten sonra da gelip burada helalleşmeyi sağlayacağız” dedi.