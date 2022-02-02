KKTC Cumhurbaşkanı Tatar coronaya yakalandı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Covid-19'a yakalandığını duyurdu.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burun tıkanıklığı ve nezle benzeri belirtiler göstermesinin ardından PCR testi yaptırdığını ve test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Tatar, “PCR test sonucumun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Sağlık durumum iyi ve kendimi izole ettiğimi siz değerli halkıma iletmek istiyorum” açıklamasını yaptı.

Tatar, “Her zaman belirttiğim gibi Sağlık Bakanlığı ve uzmanlarımızca açıklanan tedbirlere harfiyen uyarak Covid-19 aşımızı olalım” dedi. “Birlik ve dayanışma içerisinde bu salgını en kısa süre içerisinde atlatacağımıza inancım tamdır diyen Tatar, “Geçmiş olsun dileklerini gönderen ve iletmekte olan değerli halkıma teşekkür ediyorum” dedi. (İHA)

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