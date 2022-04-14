Köprüsü yıkılan köydeki hasta kadını sırtlarında taşıyarak kurtardılar

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde sel sebebiyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekipler, tarafından kurtarıldı. Ekipler, ağaç kökleri ile derede yaptıkları köprü üzerinden hasta kadını sırtlarında taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

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İnebolu ilçesine bağlı Çaydüzü köyünde 15 gün önce kar sularının erimesi neticesinde çaydaki suyun debisi yükseldi. Çay üzerinde, köye tek ulaşım noktası olan köprü ise kar suları sebebiyle yıkıldı. Çaydaki su debisinin yüksek olması sebebiyle köye tek bağlantının sağlandığı köprü yeniden yapılamadı.

Ulaşımın sağlanamadığı köyde hastalanan 68 yaşındaki Sebahat Kürekçi’nin yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Ekipler hasta kadın için seferber oldu. Köye gelen itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, UMKE ekipleri, kadını kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, kepçe yardımıyla ağaç kökleriyle derede köprü yaptı. Köye ulaşan JAK ekipleri, hasta kadını sırtına alarak yine aynı şekilde ağaç kökleri üzerinden dikkatli bir şekilde çayı geçti. Kürekçi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

“KÖPRÜMÜZÜN EN KISA ZAMANDA YAPILMASINI İSTİYORUZ”

köprülerinin en kısa sürede yapılmasını yetkililerden istediklerini söyleyen Veli Çelik isimli vatandaş,

“Burası köyümüzün geçici köprüsüydü. Suyun yüksek olmasından dolayı köprü yıkıldı, yolumuzda bu yüzden kapandı. Köyümüzde bir hasta vardı, alınamadı. Ekiplerde sağ olsun müdahale etti ve hastayı aldılar. Şu anda yolun açılması için ekiplerin çalışması sürüyor, inşallah arkadaşlar bugün yarın köyün yolunu açacaklarını söylüyor.

Köye giden yolu ise köylümüz, muhtar ile birlikte kendi imkanlarıyla düzeltmiş, en azından araç geçebilecek durumda. O bölgelerde de köprünün açılmasıyla birlikte yarın devam edeceklerini söylediler.

Köyümüzün köprüsü yağışlardan sonra yukarıda iki çay birleşiyor. Bu yüzden köprü üzerinde oluşan erozyondan dolayı geçici köprü dayanıklı olmuyor. En kısa sürede kalıcı köprümüzün yapılmasını yetkililerden talep ediyoruz” dedi.

Yollarının olmadığını ve köprünün de yıkıldığını anlatan Murat Çelik ise, “Yolumuz yok, köprümüz yıkıldı. 15 gündür köprü yıkıldığı için yolumuz kapalı. İlçe ile bağlantımız yok. Köyümüzün yolu da çökmüş durumda. Araba geçmiyor, sadece traktörlerle gidebiliyoruz” şeklinde konuştu. (İHA)

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