Madenciler düşük emekli maaşına tepki gösterdi

Yıllardır sosyal hakları için mücadele eden Somalı madenciler, bu sefer düşük emekli maaşları için meydanlara çıkarak, yürüyüş yaptı. Madenciler, "İnsanca Yaşamak İstiyoruz" sloganları atarak hükümete seslendi.

İlker KILIÇASLAN

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Türkiye'de tarihin en büyük maden faciasının yaşandığı Manisa'nın Soma ilçesinde, yıllardır hakları için meydanlarda mücadele veren ve madenci direnişinin simgesi haline gelen Somalı madenciler bu sefer aldıkları düşük emekli aylığı için meydanlardan seslerini yükselterek, yürüyüş yaptı.

“ADALETSİZLİK DÜZELTİLSİN”

‘Çalışmak Zulüm, Emeklilik Ölüm' yazılı pankartla Soma ilçesindeki hükümet meydanında toplanan madenciler, attıkları ‘Ses Ver Ankara, Madenciler Ayakta', ‘İnsanca Yaşamak İstiyoruz' sloganları atarak hükümete seslendi.

Türkiye Kömür İşletmeleri'ne(TKİ) ait madenlerden emekli olan bir madencinin 7 bin 500 lira civarında emekli aylığı aldığını ancak özel sektöre ait madenlerden emekli olan bir madencinin 3 bin ile 3 bin 400 lira emekli aylığı aldığını ifade eden Somalı madenciler, aradaki ücret adaletsizliğin düzeltilmesini talep etti.

“YILLARCA KÖLE GİBİ ÇALIŞTIM, ŞİMDİ İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUM”

Yürüyüş öncesinde açıklamada bulunan Uyar Madencilikte geçirdiği iş kazası sonucu sakat kalan mağdur maden işçisi İdris Sarıkaya, yıllarca madenlerde köle gibi çalıştığını, sakat kaldıktan sonra insanca yaşayacak bir emekli ücretinin olmadığını ifade etti.

Elinde mahkeme kararı olmasına rağmen hala tazminatının ödenmediğini söyleyen İdris Sarıkaya şu ifadelere yer verdi: “Önümüzdeki 2023 seçimleri var. Sık sık meclisimizde ‘Helalleşelim' sözü dile getiriyor. Ben bir iş kazası geçiren 2 çocuk babası bir madenci olarak defalarca hakkımızı aramak için meclise gidip geldim. Ama hala hakkım verilmiyorsa, o zaman acının başkenti olan Soma'ya gelin de helalleşelim. 15 yıl boyunca hangi AKP Manisa milletvekili benimle gelip görüştü.

Haydi gelsinler görüşelim. Bu uğurda ölmek var dönmek yok dedik ve genel başkanımız ile bir madenci arkadaşımızı kaybettik. Tutmadığınız sözler için iki arkadaşımız hayatını kaybetti. Bu bir madenciye, bir emekçiye ve babaya yakışan hareket mi? Ben bir madenci emeklisiyim. Engelleyim. Yıllarca köleci gibi çalışıp, sonrasında insanca yaşamak istiyorum.

Bizim ülkemizde yabancı turistler cirit atarken, ben daha Antalya'nın yolunu bilmiyorum. Oralara gitmek bizimde hakkımız değil mi? Bize söz veren siyasetçiler hiç soğuk meydanlara oturup hak aradılar mı? Bize verilen sözler yerine getirilsin. Bir defa ölürüz, bin defa geliriz. Ama yolumuzdan dönmeyiz.”

“BİZ KİMSEDEN KIYAK İSTEMİYORUZ”

Eylemde konuşan emekli madenci Hasan Eren, aldığı 3 bin 500 lira emekli maaşıyla geçinemediğini belirterek isyanını şu cümlelerle dile getirdi: “Artık bize emekli maaşı yetmiyor. Biz macera aramıyoruz. Bir derdimiz var ki meydanlara çıkıyoruz. Ancak derdimizi duyan yok. Bizi algılayan yok. Soma'da özel sektörde çalışan madenciyle, kamuda çalışan madenci aynı havayı soluyor, aynı suyu içiyor.

Ama birisi yüksek emekli maaşı alırken, özel sektördeki madenci açlık sınırının ve asgari ücretin altında emekli maaşına mahkum ediliyor. Biz kimseden kıyak istemiyoruz. Benim emekli maaşım 3 bin 500 lira. Elektrik 700 lira, su 200 lira geldi. Bunun üzerine zamlanan gıda ürünleri de eklenince maaşın yarısından fazlası gidiyor. Bu haksızlık değil mi?. Hak yiyorsunuz. Özel bir yasamı çıkartırlar, kanunun mu düzenlerler bilmeyiz ama bu ücret adaletsizliğini düzeltsinler. Hakkımızı istiyoruz.”

DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN YÜRÜDÜLER

Soma Hükümet Meydanı'ndaki açıklamaların ardından Somalı madenciler, ilçedeki adliye binasının önüne kadar yürüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında Somalı esnafa da seslenen madenciler, ‘Soma Madencine Sahip Çık', ‘Biz kazanmazsak, Sizde Kazanamazsınız' sloganları attı. Yürüyüşe kimi zaman mola veren madenciler caddeye baretlerine vurarak ‘İnsanca Yaşam İstiyoruz' sloganıyla iktidara seslendi.

“ÖLÜM AYLIĞI ANLAMINA GELEN EMEKLİLİK ÜCRETLERİNE MADENCİLER HAYIR DİYOR”

Yürüyüşü adliye binasının önünde sonlandıran madenciler adına açıklamada bulunan Bağımsız Maden İş Sendikası Ege Örgütlenme Uzmanı Ferhat Akıman, emeklik maaşlarının düzenlenmesi konusundaki talepleri dile getirdi.

Emekli madenci Akıman yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Kamuya ait yeraltı maden işletmelerinden emekli olmuş bir maden işçisinin ortalama aylık aldığı ücret 6500 liradır. Özel işletme yeraltı madenlerinde çalışıp emekli olan madencilerle arasında dev bir uçurum bulunmaktadır. Dünyada emekli bir maden işçisinin ortalama aylık geliri 2000 Euro olmaktadır. Bu ücret ülkemizdeki emekli madencinin aldığı sefalet ücretinin hem yaşamsal olarak kat kat üzerinde hem maddi olarak kat kat üzerindedir.

Özel işletmelerin yeraltı madenlerinde çalışmış ve emekli olmuş madencilerin yaşadığı durumun adı tam anlamıyla sefalettir. Bizim gün geçtikçe daha da kötüleşen bu sefalete, bu ölüm aylığı anlamına gelen düşük emeklilik ücretlerine daha fazla tahammülümüz yok. Madenciyi bu sefaletten çıkaracak ve insanca yaşayabileceği bir ücret almasını sağlayacak bir yasal düzenleme talebimizdir bizim. Aynı zamanda Uyar madencilikte tazminatlarını alamayan, eksik ödeme alan, iş kazası ve ölümlü iş kazası tazminatlarının gerçek tutarlarını alamayan madencilerin tazminat sorunu çözülmelidir.”

Bağımsız Maden İş Sendikası Ege Örgütlenme Uzmanı Akıman açıklamasını son kısmında emekli aylıkları düzeltilene kadar her ayın 15'inde eylem yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

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