Marmaris’te, ‘Geçinemiyoruz, hükümet istifa’ sesleri

Muğla’nın Marmaris ilçesinde ‘Artık Yeter Platformu’nun çağrısıyla yoksulluk, sefalet ve zamlara karşı gerçekleştirilen yürüyüşe katılanlar, “Geçinemiyoruz” yazılı pankart taşıdı, “Hükümet istifa” diye bağırdı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bazı siyasi parti, sendika ve derneklerin temsilcilerinin oluşturduğu ‘Artık Yeter Platformu'nca ‘Yoksulluğa, sefalete ve zamlara karşı yürüyüş' organize edildi.

Ketenci Kavşağı'ndan başlayıp iki kilometre mesafedeki Atatürk Meydanı'nda son bulan yürüyüşe, aralarında CHP, HDP, TİP, Sol Parti ve TKP temsilcilerinin yanı sıra Marmaris Belediyesi'nin Başkanı Mehmet Oktay ile bazı meclis üyelerinin de bulunduğu yaklaşık çok sayıda kişi katıldı.

HALKIZ, VARIZ SUSMAYACAĞIZ

“Geçinemiyoruz” yazılı pankartın arkasında yürüyen kortejdekiler, sık sık iktidar aleyhine sloganlar attı, “Halkız, varız susmayacağız”, “Enerji hakkı satılmaz”, “Hükümet istifa” diye sloganlar atıldı.

Davula katılımcıların bir kısmının yanında getirdiği mutfak eşyalarıyla eşlik edilerek türküler söyleyen protestocular, yürüyüşün sonunda Atatürk heykelinin önünde toplandı. Dileyenler mikrofonu eline alıp, duygularını alandakilerle paylaştı. Konuşmalarda, zamlara ve hayat pahalılığına sessiz kalınmaması gerektiği, vatandaşların Anayasal protesto hakkını her fırsatta kullanması gerektiği vurgulandı. Eylem, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.

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