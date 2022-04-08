Mecburi hizmet süresi değişti mi, kaldırıldı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mecliste kabul edilen yeni yasal düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak mecburi hizmet süresinde değiştiğini duyurdu. Meclisten geçen yasa ile uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı kadrosuyla tıp fakültesinde yapanların mecburi hizmet süresinin diğer uzmanların mecburi hizmet süresi düzeyine indi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis’ten geçen yeni düzenlemeyi sosyal medyadan paylaştı. Sağlık çalışanlarına seslenen Koca, “Gözünüz aydın arkadaşlar!” ifadesini kullandı. Bakan Koca meclisten geçen yasa ile uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı kadrosuyla tıp fakültesinde yapanların mecburi hizmet süresinin diğer uzmanların mecburi hizmet süresi düzeyine indiğini belirtti.

MECBURİ HİZMET SÜRESİ DEĞİŞTİ Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mecliste kabul edilen yeni yasal düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gözünüz aydın arkadaşlar!” ifadelerini kullanarak, Meclisten geçen yasa ile uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı kadrosuyla tıp fakültesinde yapanların mecburi hizmet süresinin diğer uzmanların mecburi hizmet süresi düzeyine indiğini belirtti.

Koca, Mecliste kabul edilen düzenlemeyle halen uzmanlık eğitimi devam edenlerin de hizmet yükümlülüğünün sona erdiğini ifade etti.

Koca, “Eğitimleri süresince asistanlarımıza yapılan ödemeler için artık borç çıkarılmayacaktır. Bir önceki uzmanlık eğitimi sınavına girip, akabinde görevden çekilen/çekilmiş sayılanlar, tekrar uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi programına yerleşmeleri halinde (bir defaya mahsus) beklemeden eğitimlerine başlayabilirler. Asistanlarımız, üniversitelerimizde ve Bakanlığımıza bağlı hastanelerde hakları açısından eşit tutulacaktır. Üniversitelerimizde kadro kısıtlılığı da sorun olmaktan çıkacaktır” açıklamasında bulundu.

Koca, “Mecburi hizmet sürelerinde kadro farkından kaynaklanan adaletsizliği ortadan kaldıran; tıpta ana dal, yan dal ve diş hekimliği uzmanlık eğitiminde şartları adil şekilde düzenleyen yeni kanun maddesi için yüce Meclisimize, ortak iradeleri için tüm vekillerimize şükran borçluyuz” ifadelerine yer verdi.

MECBURİ HİZMETİN BAŞLAMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

“Tıp fakülteleri dekanlıkları ve eğitim hastaneleri baştabiplikleri mezun olan veya uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrenimini tamamlayan tabip ve uzman tabiplerin isim ve adreslerini onbeş gün içinde Sağlık Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler. Diploma ve uzmanlık belgelerinin Sağlık Bakanlığınca tescil işlemlerini müteakip en geç iki ay içerisinde, Devlet hizmeti yükümlülüğü olan personel, atama yerleri ve atama işlemine ilişkin süreç internet sayfasında ilân edilir. Bu ilân tebligat yerine geçer.”