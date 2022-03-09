MHP’li başkana Cumhur İttifakı şoku

Çorum'un İskilip ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Ali Sülük, meclis toplantısında su faturalarına evsel katı atık maddesi ekletmek istedi. Teklif AKP'li ve MHP’li meclis üyeleri tarafından reddedildi.

İsmail AKDUMAN

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İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Mart ayı meclis toplantısında belediyeye ait iki iş yerinin satılması ile su faturalarına evsel atık maddesi ekletmek için soru önergesi verdi.

Mecliste yapılan oylamada, mecliste bulunan AKP, MHP ve daha önce MHP’den meclis üyesiyken istifa edip bağımsız olarak görev yapan 11 meclis üyesinden 9'u ret oyu kullandı.

“VATANDAŞI DÜŞÜNEN 9 ÜYE OLDU”

İskilip Belediyesi MHP meclis üyesiyken partisinden istifa edip bağımsız belediye meclis üyesi olarak görevine devam eden İsmail Suakıtıcı, kararı reddeden meclis üyeleriyle gurur duyduğunu söyledi.

İskilip halkını 9 meclis üyesinin düşündüğünü dile getiren Suakıtıcı, “Belediye meclis üyesi arkadaşlarımızın yapıcı, koruyucu, adil ve de İskilip sevdalısı oldukları gözlerinden ve aldıkları kararlardan belli idi. Başkanlığın sunduğu suya yüzde 100 zamma, iki adet iş yerinin satılmasına hayır diyerek halkına ve de belediyesine sahip çıktı. Diyeceğim o ki; belediyesine ve hemşerilerini düşünen bu dokuz meclis üyesi oldu” diye konuştu.

9 MECLİS ÜYESİ BAŞKAN HAKKINDA SUÇ DUYURSUNDA BULUNMUŞLARDI

Yaklaşık bir yıl önce MHP'li ve AKP’li 9 meclis üyesi, MHP'li Belediye Başkanı Ali Sülük’ün hakkında belediyede yapılan iş ve işlemler ile belediyeye bağlı olan işletmeler mezbaha, marangozhane, düğün salonu, aşevi, tamirhane gibi birimlerde yapılan işlerle ilgili olarak yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları olduğunu ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu.

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