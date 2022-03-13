Milletvekili pazarcılık yaptı, pazarcılar mazot zamlarından şikayet etti

Denizli’de semt pazarında esnafın nabzını tutan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, tezgahın arkasına geçerek yalnız çalışan iki farklı esnafa yardım etti. Öztürk, görüştüğü pazarcıların en çok mazot zamlarından şikayet ettiğini söyledi.

Selami AYDIN

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İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan 29 Ekim meydanındaki semt pazarında pazarcılık yaptı. Pazarcı esnafının derdini dinlemek ve pazardaki fiyatları görmek için giden Öztürk burada önce kendi akrabası olan Çivrilli pazarcı Kudret Cirit'e yardım etti. Cirit'in tezgahında alış verişe gelen vatandaşa elma satan Öztürk daha sonra cenaze nedeniyle yalnız çalışmak zorunda kalan Sarayköy'e bağlı Duacılı Mahallesi üreticilerinden Mehmet isimli pazarcının tezgahında bir süre satış yaptı.

ÜRETİCİNİN SORUNU MAZOT



Pazarcı esnafının büyük çoğunluğunun aynı zamanda üretici olduğunu söyleyen Öztürk, “Her bir pazarcının derdi var. En çok şikayeti mazot zamlarından aldım. Üretici yakıt yetmediği için traktörü tarlada bıraktığını, tarlanın yarısını ancak sürebildiğini söylüyor. Pazar fiyatları eskiye göre üç katına çıkmış durumda. Özellikle yeşillik alınacak gibi değil. Mevsim sebzeleri bile pahalı. Bu durumdan hem pazarcı hem de vatandaş şikayetçi” diye konuştu.

Öztürk bal üreticilerinin kış döneminde arıları şekerli su ile hayatta tuttuklarını, şeker fiyatlarının yükselmesi nedeniyle onların da ciddi sıkıntılar içinde olduğunu belirterek, “Üreticiler bal fiyatının önümüzdeki yıllarda çok çok artacağını söylüyor. Onların maliyetleri de çok arttı. Ellerindeki ürün geçen yılın ürünü. Yeni ürünlerde fiyatlar çok yüksek olacak” ifadelerini kullandı.

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