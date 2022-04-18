Milli triatloncu yarış dönüşü kazada yaşamını yitirdi

Manisa'nın Kula ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada kamyonetin aynı istikamette giden TIR'a arkadan çarpması sonucu yarıştan dönen İzmirli genç triatlon sporcusu Ata Yaşhi yaşamını yitirdi, arkadaşı ise yaralandı.

Yaşar ANTER

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Manisa'nın Kula ilçesi yakınlarındaki Kovukdere Mevkii'nde, bu sabah saatlerinde kaza meydana geldi. Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Mersin’in Yenişehir ilçesinde düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası yarışmalarından yaşadıkları İzmir iline dönen triatlon sporcusu Onur Calp'in kullandığı bisiklet ve spor malzemesi yüklü kamyonet, aynı yönde seyreden E.A.(54) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kamyonetteki triatlon sporcusu 24 yaşındaki Ata Yahşi ağır yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların çağırdığı ambulans ile Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türkiye şampiyonu triatloncu Yahşi tüm müdahalelere karşı yaşamını yitirirken, triatlon sporcusu Onur Calp ağır yaralandı.

HAYATI BAŞARILARLA DOLU

Triatlon İzmir İl Temsilcisi, Atletizm Milli Takım antrenörü ve hakemi Adnan Yahşi ile Atletizm lilli Hakemi Arzu Yahşi'nin oğlu olan Ata Yahşi'nin 14 yıldır triatlon yaptığı ve geçtiğimiz yıl Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'ndan mezun olduğu belirtildi. Ata Yahşi'nin Triatlon sporunda gençlerde defalarca Türkiye Şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğü bulunuyor.

TRİATLON FEDERASYONU TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Triatlon Federasyonu kazanın ardından yayınladığı taziye mesajında “Triatlon Sporcusu, Triatlon Birinci Kademe Antrenörü, TTF İzmir İl Temsilcisi Adnan Yahşi’nin oğlu Ata Yahşi’yi, Yenişehir Triatlonu dönüşü bir trafik kazası sonucu genç yaşta kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, aynı kazada yaralanan bir başka sporcumuz Onur Calp’e acil şifalar dileriz” denildi.

ATLETİZM VE TRİATLON CAMİASI ŞOKTA

Atletizm Milli Takım sporcularından Hakan Tuzcu ve Ali Gönülşen olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Gönülşen “Hayatı atletizm ve triatlon ile geçen spor içindeki bir ailenin bir gencimizi yitirmenin acısını, üzüntüsünü ve şokunu yaşıyoruz, çok üzgünüz, yarışmadan dönerken meydana gelen bir kaza Ata'yı unutmayacağız” dedi. Triatlon sporcusu Ata Yahşi'nin bugün ikindi namazından sonra İzmir'in Gaziemir ilçesinde düzenlenecek cenaze namazı ile toprağa verilecek.

Olayda kazaya karışan tır sürücüsü E.A. işlemleri için jandarma karakoluna götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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