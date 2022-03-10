Moto kurye yasak mı? Motor kuryeler çalışıyor mu?

Son yılların en etkili kar yağışı ile karşı karşıya beklenen İstanbul'da alınan önlemler arasında motor ve scooter kullanımına izin verilmemesi de yer aldı. Kaygan yolda can ve mal kaybının yaşanmasını önlemek için alınan karara göre 10 Mart Perşembe günü saat 19.00'dan sonra motor kullanan kuryelerin sipariş götürmesi yasak hale geldi.

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Bugünden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle önlemler alınmaya devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Motosiklet ve scooter’ların kullanımı bugün 19.00'dan sonra 2. bir karara kadar yasaklandı” dedi.

MOTO KURYE YASAK MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, trafiğe çıkış yasağıyla ilgili açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya, motosiklet ve scooterların kullanımının bugün 19.00’dan sonra ikinci bir karara kadar yasaklandığını duyurdu.

Buna göre motosiklet ve elektrikli scooter kullanan kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

İSTANBUL MART ORTASINDA EKSİ DEĞERLER GÖRECEK

Baharın ilk ayı olarak kabul edilen mart ayı İstanbul için sert soğuklara sahne olacak. İstanbul’da 12 Mart tarihinde sıcaklıklar -1’e kadar inecek, Ankara’da -4 dereceyi görecek sıcaklık değerleri, Doğu Anadolu’da -7 dereceye kadar düşecek.