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MSB paylaştı! Tarihi fotoğraflar…

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderini tayin eden Milli Mücadele yıllarında top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren tarihi fotoğraflar yayınladı.

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MSB paylaştı! Tarihi fotoğraflar…

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Mücadele döneminde Ankara’daki askeri fabrikadan fotoğraflar paylaştı.

Top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren 1921-1922 yıllarına ait fotoğraflarda, fabrika binası ile atölyelerde çalışanlar yer alıyor.

Yapılan paylaşımda “Millî Mücadele yıllarında faaliyet gösteren Ankara’daki askerî fabrikada, top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren 1921-1922 yıllarına ait tarihî fotoğraflar” ifadesi kullanıldı.

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