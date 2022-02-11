MSB paylaştı! Tarihi fotoğraflar…
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderini tayin eden Milli Mücadele yıllarında top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren tarihi fotoğraflar yayınladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Mücadele döneminde Ankara’daki askeri fabrikadan fotoğraflar paylaştı.
Top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren 1921-1922 yıllarına ait fotoğraflarda, fabrika binası ile atölyelerde çalışanlar yer alıyor.
Yapılan paylaşımda “Millî Mücadele yıllarında faaliyet gösteren Ankara’daki askerî fabrikada, top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren 1921-1922 yıllarına ait tarihî fotoğraflar” ifadesi kullanıldı.