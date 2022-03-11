Önce ‘hayırlı cumalar’ dedi, sonra elektriği kestirdi

Bergamalı stat esnafının korktuğu başına geldi. AKP'li belediyenin "Millet Bahçesi projemiz nedeni ile dükkanları yıkacağız, yedi gün içinde boşaltın, yoksa su ve elektriğinizi kestiririz" tebligatının ardından harekete geçildi. Dükkanların elektriği kesildi. Yıkım işlemi başladı. Bölgeye Çevik Kuvvet ekibi gönderildi.

Gökmen ULU

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İzmir Bergama’da Millet Bahçesi yapılacağı gerekçesi ile 14 Eylül Stadı çevresindeki 104 dükkanı yıkma kararı alan AKP'li belediye yönetimi, geçen hafta zabıtanın sözlü tebligatı ile esnafın dükkanları tahliye etmesini istedi.

Belediye, “Yedi gün içinde dükkanları boşaltmazsanız elektrik ve suyunuzu kestireceğiz” tehdidinde bulundu. Esnaf ve avukatları ise böyle bir uygulamanın hukuka aykırı olacağını belirtti, ayrıca söz konusu proje ve yıkım işlemi hakkında idare mahkemelerinin üç ayrı yürütmeyi durdurma kararı verdiğine dikkat çekti. Fakat yargı kararlarına karşın Bergama Belediyesi'nin esnafa tahliye baskısı devam etti. İlçe belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'ya suların kesilmesi, GDZ Elektrik dağıtım AŞ'ye de elektriğin kesilmesi için başvuruda bulundu.

“HAYIRLI CUMALAR” DİYEREK GELDİ, ELEKTRİĞİ KESTİRDİ

Esnaf güne AKP'li Başkan Hakan Koştu'nun cep telefonlarına gönderdiği “Hayırlı cumalar” mesajı ile başladı. Saat 09.30 itibarıyla GDZ Elektrik Dağıtım AŞ, 104 dükkanın elektriğini ana trafodan kesti. Şirket, belediyenin başvurusu üzerine elektrik akımını sonlandırdı. Kesinti hakkında uyarı ve bilgilendirme yapmadı. İZSU ise Bergama Belediyesi'nin suların kesilmesi hakkındaki başvurusunu işleme koymadı.

ÇEVİK KUVVET GÖNDERİLDİ

Elektrik kesintisi öncesinde İzmir'den bölgeye Çevik Kuvvet ekibi gönderildi. Çevik Kuvvet polisi, stat dükkanlarına yakın mesafedeki Bergama Kültür Merkezi'nin önünde konuşlandırıldı. Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis ve Bergama Belediyesi'ne bağlı zabıta da elektriği kestirilen dükkanların önünde hazır bekletildi.

BU NASIL VİCDAN

Morali bozulan esnaf uygulamaya isyan etti. Çerezci Yüksel Simit, “Son ana kadar bunu yapabileceklerine inanmıyordum. Kendi halkına kendi yöneticilerinin böyle bir şey yapması inanılır gibi değil. Şaşkın vaziyetteyim. Nasıl böyle bir vicdan olabilir? Burada çocukları okuyan, kredi borçları olan, pandemi ve ekonomik krizler altında yaşam mücadelesi veren bir sürü esnaf var. Gerçekten çok kötü durumdalar. Bu devirde bu yapılmaz. Diyecek başka söz bulamıyorum” dedi. Esnaf dükkanların camlarına, “mahkeme kararına rağmen elektriğimiz kesilmiştir” yazısı astı.

ESNAF KAYMAKAM İLE GÖRÜŞTÜ

Bergama Belediyesi'nde kendileri ile muhatap olacak yetkili bulamadıklarını belirten esnaf topluca Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı'ya gitti. Esnaf heyeti kaymakamdan mağduriyetlerinin acilen giderilmesini istedi. Esnaf, kaymakamın, “Bu konu benim yetkim dahilinde değil. Belediye ve Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanlığı ile ilgili bir mesele” dediğini aktardı.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Esnaf çare bulamadıkları kaymakamlığın ardından avukatları ile birlikte Bergama Adliyesi'ne gitti. Elektriği kesme işleminin hukuka aykırı olduğunu belirten esnaf, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık başvurusunda, idare mahkemelerinin yürütmeyi durdurma kararlarına da dikkat çekildi.

ESNAFA JENERATÖR DESTEĞİ

Elektrik kesilince işlerini yapamaz duruma gelen, gıda ürünleri bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalan esnafın imdadına ilk koşanlardan biri Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel oldu. Engel, jeneratör getirerek esnafa elektrik verilmesini sağladı.

“BU SOSYAL CİNAYETTİR”

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko olay yerine geldi. CHP Bergama İlçe Başkanı Ecevit Canbaz ile birlikte stat esnafını ziyaret eden Beko, yaşananlara tepki gösterdi. Beko, “Kara kışın ortasında dükkanları elektriksiz bırakmak, zaten zor koşullar içinde olan esnafın işyerlerini tahliyeye zorlayarak yıkmak kabul edilemez. Bu bir sosyal cinayettir. Buradaki esnaf kardeşlerimizin aileleri var, bakmakla yükümlü oldukları çocuklar ve yaşlılar var. Bir an önce elektrik açılsın, mahkeme süreci tamamlanana kadar tahliye baskısından vazgeçilsin” dedi.

YIKIM İŞLEMİ BAŞLADI

Diğer yandan, belediye stat çevresindeki dükkanların yıkım işlemini başlattı. İlk etapta boş olan 4 dükkan iş makineleri ile yıkıldı.

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