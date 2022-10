Onur Şener cinayetinin görgü tanığı SÖZCÜ’ye anlattı

Ankara'da bir eğlence mekanında müzisyen Onur Şener'in üç müşterinin saldırısı sonrası öldürülmesinin yankıları sürüyor. Katil zanlısı üç kişi tutuklandı. Bir görgü tanığı cinayet gecesini SÖZCÜ'ye anlattı.

Fırat FISTIK

Ankara’da bir mekanda sahneye çıkan Onur Şener, şarkı isteği yüzünden çıkan tartışmada öldürüldü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli iş müfettişi İlker K. (35), aynı kurumdan meslektaşı Ali G. (36) ve TAİ'de elektrik mühendisi Semih S. (36) tutuklandı. Cinayet gecesi mekanda bulunan bir görgü tanığı yaşananları SÖZCÜ’ye anlattı:

– Biz de aynı mekandaydık. Onur zaten benim uzaktan bir tanıdığımdı. En önden dinliyorduk. Gecenin sonuna doğru müzik bitmişti. Mekanı kapatarak içeride küçük bir gruba çalmaya devam etti Onur.

“İSTEK ŞARKI ÇALMADIĞI İÇİN”

– Mekanın sahibinin tanıdıkları da vardı sanırım. Biz bar tarafında oturuyorduk. Bir anda tartışma yaşanmaya başladı, sesler yükseldi. Ne oluyor diye döndük, üç genç olay çıkardı. İstek şarkı çalmadığı içinmiş. Çalışanlar onları mekandan dışarı çıkarmaya çalıştılar. En son da dışarı çıktılar içkileriyle. Daha sonra Onur, arkadaşıyla birlikte dışarı çıktığında tekrar denk gelmişler.

– Saldırgan elindeki bardağı kırıp onunla saldırmış. Zaten her yeri kesilmişti. Bir arkadaşı uzun süre Onur’u kurtarmaya çalıştı. Onur orada can çekişirken “O da bize bağırdı” vs. gibi şeyler söylüyorlardı. Saldıran genç de olayın dışındaymış gibi sakindi, oturuyordu saldırı sonrası orada.

