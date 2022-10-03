Onur Şener son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da istek şarkı nedeniyle çıkan tartışmada 3 kişi tarafından boğazı kesilerek öldürülen müzisyen Onur Şener son yolculuğuna uğurlandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu da Şener'in cenazesine katıldı.

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Ankara'da bir mekanda sahneye çıkan müzisyen Onur Şener, şarkı isteği yüzünden çıkan tartışmada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli iş müfettişi İlker K. (35), Ali G. (36) ve TAİ’de elektrik mühendisi Semih S. (36) tarafından cam bardakla boğazı kesilerek öldürüldü.

Bir çocuk babası Şener, Ankara’da sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şener için düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

NE OLMUŞTU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda iş müfettişi İlker K. (35), aynı kurumdan meslektaşı Ali G. (36), TAİ'de elektrik mühendisi Semih S. (36) ve kadın arkadaşları J.E. (36) ile G.G. (36) birlikte eğlenirken, sahne alan Onur Şener'den şarkıyı karaoke yapmadan söylemesini istedi.

Onur Şener'in grubun isteğini reddetmesi üzerine gruptan üç kişi müzisyenle tartışmaya başladı. Tartışma, büyüyerek dışarı taşındı.

Kavgaya dönüşen olayda Onur Şener, polis raporuna göre, boyun kısmından cam bardak kesisiyle yaralandı. Bir çocuk babası Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

Sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden, İlker K., Ali G., Semih S. “kasten öldürme” suçundan tutuklanırken J.E. ile G.G. “haftada bir kollukta imza atma” ve “yurt dışına çıkış yasağı” adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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