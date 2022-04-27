Özgür Özel paylaştı! Kavala’dan ilk açıklama: Bu kadarını beklemiyordum

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde, Gezi davası kapsamında tutuklanan isimlerle görüştü. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Özel görüşme sırada aldığı notları da paylaştı. Kavala notun "Osman Kavala, 'Elbette bekliyordum. Beni bu kadar içeride tuttuktan sonra beraat ettireceklerini beklemiyordum. Ama bu kadarını da beklemiyordum. Bir zaman birbirlerine ip atanlar, ellerinde ip olsa beni asacaklardı" ifadelerine yer verdi.

Batuhan SERİM

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, İstanbul Milletvekilleri Gökan Zeybek, Turan Aydoğan ile birlikte Gezi davası kapsamında tutuklanan Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ali Hakan Altınay'ı İstanbul Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Özel görüşme sonrası cezaevi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Tutuklu isimlerle görüştüğü sırada aldığı notları da paylaşan Özel, şunları söyledi:

“KAVALA, ‘BU KADARINI BEKLEMİYORDUM’ DEDİ”

“Osman Kavala, ‘Elbette bekliyordum. Beni bu kadar içeride tuttuktan sonra beraat ettireceklerini beklemiyordum. Ama bu kadarını da beklemiyordum. Bir zaman birbirlerine ip atanlar, ellerinde ip olsa beni asacaklardı’ dedi. Çünkü verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası, idam cezasının yerine gelmişti. ‘Bu delillerin hepsi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlarınca, Avrupa’nın en seçilmiş yargıçları tarafından ve tarafsızlıklarına hiç şüphe olmayan yargıçlar tarafından incelendi, çürütüldü ve bu delillerle verilen tutukluluğa devam kararının hak ihlali olduğuna karar vermişti AİHM. Bırakın tutukluluğa devamı, bu delillerle bana ağırlaştırılmış müebbet verdiler’ dedi.

“‘SIKINTI BURADA'”

‘Birileri vakit kazanıp, ‘Osman Kavala’yı içeride tutalım’ diye tutuklamaya gerekçe uydururken; bu kararla birlikte zaman kazandılar, beni içeride 2 yıl tuttular ama Türkiye’ye büyük itibar keybettirmiş olacaklar. Sıkıntı buradadır’ dedi.

“ŞAŞIRMADILAR”

Diğer yandan Can Atalay, yüksek moraliyle Gezi’yi, Gezicileri selamlayıp, ‘suçsuzluğumuza emin olduğumuz için moralimiz yüksek’ söylemini tekrar etti. ‘Atanamamış bir milletvekili aday adayı bizi Silivri’ye gönderdi’ dedi.

Hakimin Adalet ve Kalkınma Partisi aidiyetine vurgu yaptı. Biz de kendilerine; dün ilan ettiğimiz ve bugün sabah belgelerini paylaştığımız, hakimin eşinin 3 ay boyunca tutuklu kaldığını ve beraat falan etmediğini, itirafçı olduğunu, ‘Ben FETÖ’cüyüm ve Samsun’daki bütün FETÖ’cüleri size tanımlayabilirim’ deyip fotoğraflar üzerinden 138, toplamda 160 FETÖ’cüyü ihbar ettiğini, işbirliği yaptığını ve şartlı salıverildiğini, bir FETÖ itirafçısı olduğunu biz de arkadaşlara söyledik. Onlar tarafından yeni bilgilerdi ama şaşırmamışlardı.

“PARTİLİ AVUKATTAN DEVŞİRİLEN BİR HAKİM”

Tayyip Erdoğan'a 3 yıl önce ‘Reisim beni vekil yapar mısın' diyen bir kişi Tayyip Erdoğan'ın şikayetçi olduğu bir dosyada karar verecek. Kararı vermek aday adayına, partili avukatlıktan devşirilen bir hakime kalıyor. Altını çizmek lazım.

“TAYFUN KAHRAMAN, KILIÇDAROĞLU’NA ÖZEL SELAM YOLLADI”

Tayfun Kahraman, elbette yüksek morali suçsuzluğa olan inancıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'na özel selam yolladı. Vera ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun sahiplenmesini çok önemsediğini ifade etti. Görüntülerin çekilmesine Vera'nın görüntülerinin alenileşmesine önce tedirgin olduğunu ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyleminin kendisi ve kızı üzerinden hakkı yenen, evlat hasreti çeken herkes açısından son derece kıymetli olduğunu ifade ettiler.

“‘TÜRKİYE KENDİNE BUNU NİYE YAPIYOR?'”

Son görüşmemiz Hakan Altınay ileydi. Altınay'a üniversiteden mezun olan binlerce öğrencisinin selamını ilettim. Hakan Altınay, ‘Türkiye kendine bunu niye yapıyor? Türkiye zor dost edinilen bir ülkeydi. Pek çoğunu bu kararla kaybettik' diyor.

“GÜL’ÜN AÇIKLAMASINDAN MEMNUNİYET DUYUYORLAR”

Hepsinin özel olarak memnuniyet duyduğu iki şey var. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Gezi konusunda net tutum almasından ve çok doğru bir açıklama yapmasından memnuniyet duyuyorlar. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, beni aradı. Sezer diyor ki, ‘Evlatlarından ayrılan, beraat ettikleri bir davadan delil durumu değişmeden, bir daha bir daha yargılanıp cezalandırılmalarından üzüntü duyuyorum. Onlar için gözyaşı dökebilirim ama gözyaşlarımı katledilen hukuk sistemi için akıtıyorum. Hukuk için üzülüyorum. Türkiye'de hukuk bu kadar ayaklar altına alındıysa Türkiye'nin bu duruma düşmesine üzülüyorum' diyor.

“10. VE 11. CUMHURBAŞKANI YANIMIZDA”

İçeride vardığımız bir mutabakatı buradan bütün Türkiye'ye iletelim. Cumhurbaşkanı çok önemlidir, cumhurun başıdır diyorlar ya. 12'nci Cumhurbaşkanı Gezi'nin aleyhine düşünüyorlar ya, 10'uncu Cumhurbaşkanı ve 11'inci Cumhurbaşkanı yanımızda. Bundan sonraki cumhurbaşkanı da yanımızda. Gezicilerin, Gezi'ye sahip çıkanların, herkesin inanç özgürlüğünü savunanların, yaşam biçimine müdahaleye karşı can vermeyi göze alanların, Gezi'deki şehitlerimizin hatırası yüreğimizde. Gezi'yi anlamayan, Z Kuşağını anlamayan, çevre duyarlılığı olmayan, doğa katliamlarına direnmeyen, kent suçlarına itiraz etmeyen birisini bu ülkenin insanları cumhurbaşkanı seçmeyecek.”

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