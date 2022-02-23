Özgür Özel traktör üzerinden hükümete seslendi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, memleketi Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde artan girdi maliyetleri sebebiyle isyan eden çiftçinin eylemine katıldı. Yaklaşık 50 traktörün yer aldığı konvoylu eylemde traktör kullanan CHP’li Özel hükümete seslenerek, “AKP yoksulluğu yok etmek yerine yönetmeyi tercih etmiştir. Eğer cesaretiniz varsa millete güveniyorlar, milli iradeye saygı duyuyorsa hakem millettir" diye konuştu.

İlker KILIÇASLAN

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İlaçtan mazota ve gübreye kadar her geçen gün artan girdi maliyetlerinin altında ezilen çiftçi, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi’nde traktörleriyle eylem yaptı. Eyleme CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İl Başkanı Semih Balaban, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av. Yalçın Arcak'ta katılarak destek verdi.

Üreticilerin sıkıntılarını yakından dinleyen CHP'li Özgür Özel yaptığı açıklamada hükümete yüklendi.

“AKP YOKSULLUĞU YOK ETMEK YERİNE YÖNETMEYİ TERCİH ETMİŞTİR”

Özgür Özel yaptığı açıklamada, AKP'nin son 20 yıldaki icraatlarının zenginleri daha zengin, halkı ise daha yoksul yaptığını ifade ederek şöyle konuştu:

*CHP liderlik ettiği ittifakla birlikte Türkiye'de bir akışı ve rüzgarın yönünü değiştirme peşindedir. 20 yıldır Türkiye'de rüzgar zenginlerin arkasından esmektedir. 20 yıldır yapılan her icraat, örneğin Türkiye'nin en zengin müteahhitlerini dünyanın en zengin müteahhitleri yapmıştır.

*En çok vergi vermesi gerekenler en az vergiyi vermiş. Sıkıştıkları yerde mecliste hemen vergi affı ile yandaş müteahhitlerin AKP'nin zengin ettiği yandaş şirketlerin vergileri affedilmiştir. Ama 20 yıl boyunca çiftçinin, emeklinin, emekçinin, yoksulun yüzün güldürecek kalıcı adımlar atılmamıştır.

*AKP yoksulluğu yok etmek yerine yönetmeyi tercih etmiştir. Yani bu ülkede doğru işler yapalım, gerekli desteklemeleri yapalım, çiftçilerimiz Avrupa'daki çiftçiler gibi, Atatürk'ün dediği gibi ‘Milletin Efendisi' olup millete baksın, Türkiye'yi doyursun demek yerine biz onları yoksul, muhtaç ve bizim elimize baksınlar hale getirelim demiştir.

*Engellisine, yaşlısına evde bakan ve çıkardıkları bir takım ödeneklerle bunların bakımı karşılığında muhtaçlık aylıklarıyla hayata tutunmaya çalışan insanlar Cumhuriyet projesi değildir.

“BIÇAK KEMİĞE DAYANDI”

Yapılan zamların artık toplum tüm kesimini canından bezdirdiğini dile getiren CHP'li Özel açıklamasına şöyle devam etti:

*CHP gelince kimsenin cebine bugün girdiğinden az sosyal yardım girmeyecek. Ankara'da, İstanbul ve Adana'da bu yalanı attılar. Orada belediyeler CHP'nin oldu, herkes gördü ki sosyal yardımlar kesilmek yerine partizanlık yapılmayan ve sadece ne öldürecek ne güldürecek tutarlarda değil, gerçekten insani temelde yardımlara dönüştü.

*Bugün CHP'li belediyelerin hepsinden bütün Türkiye razıysa, hiçbirinin oyu düşmüyorsa, hepsi seçildiklerinin üzerinde destek alıyorlarsa bu AKP'nin, MHP'nin ‘CHP gelirse iyi yönetemez. Yardımlar kesilir. CHP gelirse bugünleri ararsınız' sözlerinin boşa çıkmasındandır.

*Şimdi sıra CHP'nin ve Millet İttifakı'nın Türkiye'yi yönetmesine, yüzleri güldürmesine, ihmal edilen çiftçinin, emeklinin ve emekçinin haklarının verilmesine gelmiştir. Türkiye'ye sesleniyoruz.

*Yapılan zamlar vatandaşı canından bezdirdi. Yüz liralık elektrik faturası 250 lira gelmektedir. Çiftçi eski model traktörünü yenilemiyor. Bakıma gitmekten korkuyor. Çünkü yedek parça ateş pahası. 60 litrelik deposunu 1000 liraya dolduruyor. Çiftçiler artık Ankara'ya ‘Yeter Artık. Bıçak Kemikte' diye sesleniyorlar.

“DERHAL SANDIĞI İSTİYORUZ”

CHP'li Özel konuşmasının son kısmında yaşanan tüm sorunların çözümünün halkın önüne sandığın getirilmesi olduğunu belirterek, hükümete şöyle seslendi;

*Yıllarca söyledik çiftçinin kullandığı traktörün mazotu Bodrum'da teknesi ile gezenin aldığı mazottan pahalı olamaz. Bugün armatörlere, gezinti teknelerine, yatlara ÖTV'siz KDV'siz mazot verenler, çiftçinin traktörüne 15 liraya mazot doldurmasına sebep oluyorlar. Bu hak, vicdan ve insaf değildir.

*Biz iktidara geldiğimizin birinci haftasında bu traktörün mazotunu deniz taşıtları kaç liraya dolduruyorsa o paraya dolduracağız. Çiftçimize söz veriyoruz. Elektrik faturasından Pazar alışverişine, sütten mazota, ateş pahasına dönüşmüş bu piyasada artık hiç birimizin dayanacak gücümüz kalmadı.

*Buradan çağrı yapıyoruz. Her gün daha kötüye gidiyoruz. Bu seçim ne zaman yapılırsa yapılsın bu iktidar değişecek. Ama 1,5 sene daha bekleyip yaraları daha derinleştirmeyin. İnsanları daha çok perişan etmeyin.

*Artık çaresi yok sandık gelecek. Açlık, yoksulluk, zamlar bitecek. Derhal sandığı istiyoruz. Eğer cesaretiniz varsa millete güveniyorlar, milli iradeye saygı duyuyorsa hakem millettir. Getirin sandığı millet boyunuzun ölçüsünü alsın.

*Hep birlikte erken seçim istiyoruz. Kimseyi enseyi karartmasın. Bu kötü günlerin sonu geliyor. İktidar değişecek ve iktidara halktan yana politikalar yapacak olanlar gelecek. A'dan Z'ye hazırız. Yüz güldürecek politikalarla hazırız.

*Siyaset ve politika öncelik belirleme işidir. Senin önceliğin Kalyon inşaatsa bizim önceliğimiz Üçpınar'daki Kemal abinin sofrasında kaynayacak çorbadır. Sen Cengiz İnşaatı desteklersin biz Yuntdağı'ndaki Cengizleri destekleriz.

CHP'Lİ ÖZEL TRAKTÖRÜN DİREKSİYONUNA GEÇTİ

CHP'li Özel konuşmasının ardından, bir çiftçinin traktörünün direksiyonunun başına geçerek yaklaşık 50 traktörün yer aldığı konvoya katıldı.

Konvoyun başını çeken ve traktörü kullanan CHP'li Özel, Üçpınar mahallesinde tur atarak vatandaşlara selam verdi. Yaklaşık yarım saat süren eylem konvoyunda çiftçiler korna basarak yaşanan zamlara tepkilerini gösterdi.

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