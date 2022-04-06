Pazardan eli boş dönen vatandaştan Bakan Nebati’ye tepki: Ben ne yiyeceğim?

Yıllık enflasyon oranını TÜİK yüzde 61.14, ENAG yüzde 142.63 olarak açıkladı. Peki halkın çarşıda pazarda hissettiğiniz enflasyon oranı ne? Bir kıvırcığı 20 lira olduğunu gören, sadece pırasa ve havuç alabilen, pazar arabasının sadece dibini dolduran vatandaş isyan etti: Hazine ve Maliye Bakanı "Enflasyonu düşüreceğim" dedi. Yiyeceğin fiyatını düşür, ben ne yiyeceğim?

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

Türkiye İstatistik Kurumu, şubatta yüzde 54.44 olan yıllık tüketici enflasyonun mart ayında 61.14’e yükseldiğini açıkladı. Enflasyon Araştırma Grubu’na göre ise bu rakam yüzde 142.63! SÖZCÜ, İstanbul Çeliktepe’de pazar alışverişine çıkan vatandaşa mikrofon uzattı. “Sizin çarşıda pazarda hissettiğiniz enflasyon oranı ne?” diye sordu. İşte yanıtlar:

YOKLAR ÜLKESİNE DÖNDÜK

Hüseyin Sur: Biz yüzde 80, yüzde 90 enflasyon hissediyoruz. Düşeceğini sanmıyorum. Her şeye zam yapıyorlar, milletin alım gücü yok, kapımızda savaş var. Yoklar ülkesine döndük neredeyse. Ramazan gelmiş, canın bir şeyler çekiyor, oruçlusun, bakıyorsun ama alamıyorsun… Bırakın farklı çeşitleri, canınızın çektiğini bile alamıyorsunuz. Bu kadar zor. Allah sonumuzu hayır etsin.

PAZAR ARABASI BOŞ, DİBİNDE!

Bekir Çılbır: Almak istediğin ürünleri alamıyorsun. Önemli olanlardan çok az alabiliyoruz. Her şey kısıtlı… Emekliyim, 2900 TL maaş alıyorum, onunla nasıl geçineceksin? Çok yetersiz. Şu pazar arabasını doldurayım desen en az 300 lira. Dolduramıyoruz. Baksana boş, dibinde… Mesela bu pazar üç katlı, üç katını da dolaşıyorum, şöyle bir nabız yokluyorum, nerede ucuzsa oradan almaya çalışıyoruz.

İNSANLARIN AKLIYLA ALAY EDİYORLAR

Sinan Batar: Bu rakamları neye göre açıklıyorlar bilmiyoruz. 5 lira olan kıvırcık 20 TL olmuş. Bu hesapları yapanlar neye göre hesap yapıyor? İnsanların aklıyla alay ediyorlar resmen. Artık çekilmez bir durum oldu.

SADECE PIRASA VE HAVUÇ ALABİLDİM

Hamit Kıryaman: Hissedilen çok daha yüksek. Bu artışı hükümetin çok verimli, isabetli kararlarına bağlıyorum! Tam tersi… Rezalet! Sadece pırasa, havuç falan alabildim. Başka bir şey alamıyoruz ki. Pazara 100 lirayla çıktım, 100 kuruş kalmadı…

İsmini vermek istemeyen vatandaşlardan bazılarının görüşleri ise şöyle:

GELSİN BENİM MAAŞIMLA GEÇİNSİN BAKALIM

– Hazine ve Maliye Bakanı çıktı, “Enflasyonu düşüreceğim” dedi. Tuvalet kağıdı ile ufak tefek şeylerin fiyatını düşürdü. Yiyeceği düşür, ben ne yiyeceğim? Bu enflasyon düşmez. O bana maaşını versin, ben ona maaşımı vereyim. Geçinsin bakalım…

2023’TE ÜRETECEKMİŞ, TARLA MI KALDI?

– Enflasyon bana göre yüzde 100. İnsanlar iftarda sofraya koyacak bir şey bulamıyorlar. Maydanoz 9 lira olur mu ya? Avuttuğu insanları avutmaya devam ediyor. Ama bizi avutamaz. Üretmeden tüketen, tükenir. 2023’te üretecekmiş… Ne üreteceksin? Tarla, bağ, bahçe mi kaldı?

ALLAH HARAMDAN KORUSUN

– Ne emeklileri düşünüyorlar, ne dulları düşünüyorlar, ne de bir şey yapıyorlar… Yetim hakkı yemedim, kul hakkı yemedim. Allah haramdan korusun. Ne demek istediğimi anladınız.

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