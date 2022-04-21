‘Peşkeş’ iddialarının gölgesindeki milyarlık ihale tanıdığa gitti

Elazığ'ın Maden ilçesi Kısabekir Köyü'ndeki bakır, kobalt, kurşun, çinko ve demir maden rezervlerinin çıkarılması ve işletilmesi ile ilgili yapılacak olan 2 milyarlık ihale şartnamesindeki değişiklikler nedeniyle iki kez ertelenmiş ancak herhangi bir değişiklik yapılmamıştı. Peşkeş iddiasında bulunulan milyarlık ihale bugün yapıldı. 2 firmanın girdiği ihaleyi 2 milyar 205 milyon TL'ye Port Madencilik A.Ş. firması kazandı.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Maden ilçesinin Kısabekir Köyü'nde bulunan bakır, kobalt, kurşun, çinko ve demir madenleri rezervlerin çıkarılması ve işletilmesi ile ilgili yapılacak ve toplamda 2 milyara mâl olacak ihalede yandaş şirketlere peşkeş çekileceğine dair iddiaların olduğuna dikkat çekmesinin ardından ihale şartnamesinde değişiklikler yapılacağı nedeniyle iki kez ihale ertelenmişti. Ancak ertelenen ihalede herhangi bir değişiklik yapılmamış ve bu durum tepkilere neden olmuştu. O ihale bugün gerçekleşti. İhaleye Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. ve Port Madencilik A.Ş. firmaları katıldı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde kurulan Elazığ Girişim Grubu A.Ş. İhaleye katılmaması dikkat çekti.

İHALE TANIDIĞA GİTTİ

İki firmanın katıldığı ihaleyi Gerçekleştirilen ihaleyi kazanan firma belli oldu. İhaleyi Port Madencilik A.Ş. firması 2 milyar 205 milyon TL ile kazandı. Maden ihalesini Elazığ ve Adıyaman illerinde bulunan Maden rezervlerinin ihalesini Halil İbrahim Bacacı ve Cengiz Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Port Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şeref Cengiz'e ait olduğu öğrenildi.

CHP'Lİ EROL İHALE ÖNCESİNDE UYARMIŞTI

Maden ihalesine ilişkin daha önce açıklamalarda bulunan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ihalenin peşkeş çekileceği iddialarının olduğunu ve bu durumun önüne geçilmesi uyarısında bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu ihaleyi isteyen firmaların engellenme riski var. Bizim buradaki önerimiz, kamu- özel sektör ortaklığı gerçekleştirilerek bu sahanın işletilmesidir. Karadeniz’de bulunan doğalgaz Maden’de bulunan rezervden ülke ekonomisine daha az katkı sağlayacak bir kaynak. Buranın birilerine peşkeş çekilmesinin önüne geçilmelidir. Adıyaman’daki saha ayrı bir ihalenin konusu yapılmalıdır, Maden’deki saha ayrı ihale konu olmalıdır. Bu sahalardaki milli servet de kamu-özel ortalığı ile işletilip ülke ekonomisine kazandırılmalıdır.

ETSO BAŞKANINA TEPKİ

Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası öncülüğünde kurulan Elazığ Girişim Grubunun aylar öncesinde yapmış olduğu çalışmalara rağmen ihaleye katılmamasına tepki gösteren iş insanı Veysel Demirci ise Elazığ Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Asilhan Arslan'a tepki gösterdi.

Elazığ Girişim grubuna dahil olan yüzlerce milyonlarca para verdiğini belirten Demirci, “İhaleye katılmak amacıyla Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan Elazığ Girişim Grubu, kamuoyu ve iş dünyasına çağrı yaparak Elazığ Girişim Grubu’na katılmaya ve maden sahası için pay almaya davet etmişti. Haftalarca süren kampanyalar çerçevesinde Elazığ Girişim Grubuna dahil olan yüzlerce vatandaş milyonlarca lira para verdi. Maden ihalesini kazanıp, işletmede hissedar olmayı hayal eden vatandaşların tüm umutları yıkıldı. İhaleye katılmak için kurulan ve ihaleyi kazanacağı kamuoyuna lanse edilen Elazığ Girişim Grubu bugün yapılan ihaleye katılmadı. Elazığ Girişim Gurubunun bu hamlesine kimse anlam veremezken, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasından da herhangi bir açıklama yapılmadı.” dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan’ın aylardır Elazığ kamuoyunu meşgul ettiğini ve umut dağıttığını kaydeden Demirci: “ETSO başkanı asilhan aslan insanların umutları ve hayalleriyle oynamıştır. Kaybeden bir kez daha Elazığ olmuştur. Tüm siyasi parti ve tüm STK’ları defalarca göreve çağırmasına rağmen herkese umut dağıtıp bu ihaleye neden girmediğini kamuoyuna açıklamak zorundadır. Burada Asilhan Arslan’ın amacının üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğunu düşünüyorum. Tüm umutlarını ve parasını ihaleye yatıran vatandaşın maddi ve manevi kaybı nasıl telafi edilecek?” ifadelerini kullandı.