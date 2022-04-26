Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: “Korunmak isteyenler maske takmaya, sosyal mesafe uygulamasına devam etmeli”
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Erdoğan'ın açıkladığı kararları "Pratikte büyük bir değişiklik olmadı" diyerek değerlendirdi. Ceyhan, "Bundan sonra kendini korumak isteyen insanlar maske takmaya, sosyal mesafe uygulamasına devam etmeli" dedi.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ınpandemi konusunda yaptığı açıklamaları şöyle değerlendirdi:
- Birçok insan tamamen önlemler kaldırılacak diye bekliyordu ancak pratikte çok büyük bir değişiklik olmadı. Yani kapalı yerlerde maske takma zorunluluğu diye bir ifade vardı ama buna kimsenin de uyduğu yoktu. Denetlemesi ya da cezai yaptırımı da yoktu.
- Ama bundan sonra artık şöyle düşünmek lazım:
- İnsanlar özellikle korunmak isteyen insanlar maske takmaya devam etmeli, sosyal mesafe uygulamasına devam etmelidir.
- Çünkü artık kendilerini korumak durumundalar.
- Bütün hikaye şurda düğümleniyor aslında.
- Salgının nereye gideceği yönünde bir veri yok elimizde. Elbet bir gün salgın bitecek ama hep salgın böyle seyrettiği için… Yani bir artış, bir azalma, bir pik noktasına ulaşan dalgalarla devam ettiği için bundan sonra yeni bir dalga gelecek mi gelmeyecek mi problemi var.
- Bazı ülkeler 6. dalgayı yaşıyor şu anda. Bunun da nedeni omicronun yeni varyantları…
- Türkiye en azından bu varyantların gitmesi için tamam içerde bu uygulamalara geçtiyse yurtdışından girişleri çok daha ciddi şekilde kontrol etmelidir.
- İkincisi sayın Cumhurbaşkanı tarafından anlatılan sağlık altyapısı, tedavi hizmetleri vs… Bunlar salgınla mücadele değil. Bunlar çok önemli, salgın sırasında mutlaka gereken şeyler. Ama salgınla mücadele salgının yayılmasını önlemektir. Bunun için aslında nasıl önemli…
“İNGİLTERE YASAKLARI KALDIRDI AMA…”
- Örneğin İngiltere tamamen yasakları kaldırdı ama bir haftadır 5-11 yaş arası çocukların aşılanmasına başladı. Yani Türkiye’de de şu anda aşıyla ilgili bir şeyler yapılmalı.
- Ama gördüğümüz kadarıyla onunla ilgili yeni bir karar yok.