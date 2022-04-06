Ramazan ne zaman bitiyor? Ramazan bayramı ne zaman?

Bereket ve rahmet ayı Ramazan sofralarımıza konuk olmaya devam ediyor. Oruç ibadetini gerçekleştiren vatandaşlar Ramazan ayının son günü ne zaman merak ediyor. Ramazan ayı 1 Mayıs tarihinde sona erecek. Ramazan ayı ardından 2 Mayıs itibariyle Ramazan bayramı kutlanacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ramazan ayının ilk haftası devam ederken İslam alemi Ramazan’ın bitiş tarihini ve Ramazan Bayramı’nın hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Ramazan Bayramı hakkında merak edilenler ve ilk oruç ne zaman tutulacak? sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz…

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

2022 Ramazan ayı, 2 Nisan tarihinde başladı. Ramazan ayı 1 Mayıs tarihinde de sona erecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 27 Nisan'da idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba