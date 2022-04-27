Rize’de İmamoğlu’nun afişleri toplatıldı

Rize'yi 3 Mayıs'ta ziyaret edeceği belirtilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun afişleri kentin belirli noktalarına asıldı. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, kent çeşitli yerlerine asılan afişlerin karayolları ekiplerince toplatıldığını ileri sürdü.

İsmail AKDUMAN

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 3 Mayıs’ta Rize’yi ziyaret etmesiyle ile ilgili kentin çeşitli yerlerine vatandaşları bilgilendirmek için afişler asıldı. Üstünde “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 3 Mayıs’ta Rize’de” yazılı ve program saatleri bulunan afişler, karayolları tarafından toplatıldığı iddia edildi.

“KORKMAYIN”

Afişlerin Rize il merkezinde ve ilçelerde İBB tarafından astırıldığını söyleyen CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, sosyal medya hesabından afişlerin kaldırılmasına tepki göstererek, “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Rize’ye gelişi ile ilgili Rize’nin muhtelif yerlerine asılan afişler karayolları ekipleri tarafından indiriliyor. Korkmayın… Sizlere rağmen Her şey çok güzel olacak ve ne yaparsanız yapın bunu engelleyemeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

“ŞİKAYET VAR DEDİLER”

SÖZCÜ’ye açıklama yapan Deniz, “Burası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi olduğu için başka liderlerin veya siyasilerin afişlerine izin vermiyorlar. Karayollarını aradım sordum, şikayet olduğunu söylediler. Kent merkezindeki bütün afişleri toplamışlar” dedi.

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