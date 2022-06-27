Sağlıkçılar şiddete ve hak kayıplarına karşı 2 gün iş bırakacak

Genel Sağlık-İş üyesi sağlıkçıların eylemi sırasında, acil ve ağır hastalar nöbetleşe bakılacak. Sağlıkçılar şiddet ortamında hizmet vermekten, özlük haklarının gerilemesinden şikayetçi…

Veli TOPRAK

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Genel Sağlık-İş üyesi sağlık çalışanları 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde 2 gün iş bırakacak. Eylemin amacı, sağlıkçılara yönelik şiddete ve özlük hakların gerilemesine dikkat çekmek. Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, “Performans sistemi üzerinden yapılan kalem oyunları ile sağlık çalışanlarının ekonomik ve özlük hakları iyileştir‘miş' gibi yapıldı. Aslında hiçbir iyileştirme yapılma'mış'tır” dedi. İş bırakma eylemi nedeniyle hastalara nöbet düzeninde hizmet verileceğini açıklayan Dr. Uğur, “Acil hastaların, diyaliz hastalarının, gebelerin, kanser hastalarının ve yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak” dedi.

ŞİDDET HER GÜN ARTIYOR

Sağlık çalışanlarına şiddetin her geçen gün arttığına dikkat çeken Uğur, şöyle devam etti: “Yoğun ve fedakâr bir şekilde sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanları, siyasi iktidarın hatalı karar ve stratejileri nedeniyle özlük haklarından mahrum kaldı. Fiziksel ve psikolojik saldırılar, hem mesleki saygınlığı yerle bir etmekte hem de sağlık emekçilerinin huzurlu bir ortamda görevlerini yapmalarına engel oluyor. Şiddete karşı caydırıcı ceza hükümleri içeren kanun maddelerini yıllardır özlemle bekledik. siyasi iktidar, gerçekçi hiçbir eylemde bulunmadı. Fakat kamuoyu nezdinde, ‘çıkarılan yeni düzenlemelerle' sağlıkta şiddetin önlendiği hususunda algı yaratılmaya çalışılıyor. Her geçen gün kötüye giden ekonomik düzende, sağlık çalışanlarının açlık sınırında yaşamasına göz yumulmaktadır.”

‘Caydırıcı şiddet yasası istiyoruz'

Genel Sağlık-İş'in talebi özetle şöyle: “Dostlar alışverişte görsün' mantığıyla hazırlanan bir yasa değil, sağlıkta şiddeti gerçekten azaltabilecek nitelikte etkin ve caydırıcı bir Sağlıkta Şiddet Yasası istiyoruz. Performans sisteminden vazgeçilip, ek değil, tek ödeme sistemine geçilmesini; sağlık emekçilerinin aylık maaşları asgarisi yoksulluk sınırı taban alınarak belirlenmesini, tüm ek ödemelerin emeklilik hesaplamasına dâhil edilmesini istiyoruz.”