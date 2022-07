Samsun’da yaşayan vatandaş: ‘AKP’ye oy verdik, pişmanız’

Samsun’da ziyaretlerine devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs ile Atakum ilçelerinde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Bir vatandaş "AKP’ye oy verdim, pişmanım" dedi.

19 Mayıs ilçesinde esnaf ziyareti yaptıktan sonra Atakum ilçesine gelen Meral Akşener, toplanan kabalığa hitap etti. Akşener hükümetin Suriyeli göçmenlerle ilgili politikasını eleştirerek, göçmenleri geri gönderme sözü verdi.

“RUMELİ MÜBADİLLERİYLE SURİYELİ GÖÇMENLERİ BİR TUTUYORLAR”

Konuşmasına Türkiye'de 5,5- 6 milyon Suriyeli göçmen olduğunu söyleyen Akşener, şunları söyledi:

* “Aynı şehirde, aynı ülkede, aynı topraklarda doğmuş insanlar Türkiye'ye geldiler. Rumeli'den mübadele ile gelenler ile onları mukayese ediyorlar. Balkanlar 1400'lü yıllarda Türkler tarafından fethedildi cahiller. Hepimiz Anadolu'dan gittik. İstanbul fethedilmeden bizi Osmanlı geri gönderdi.

* Ondan sonra Osmanlı yıkıldı, mübadele ile geri döndük. Saygısızlığa bakın, tarih bilmezliğe bakın, cahilliğe bakın Rumeli göçmenleriyle yani Balkanlar'dan ana vatanlarına geri dönenler ile Suriyelileri aynı tutan bir tarih anlayışı. Sadece bu bile bu arkadaşların gitmesi için tek önemli sebeptir.

* Çok net bir şey söyleyeyim, Türkiye'nin demokrafisi değişmiştir. Onun için sağlıkla bu arkadaşları, Tayyip Erdoğan tarafından bizzat getirilmiş göçmenleri ülkelerine vatanlarına toparlamalarına gönderilmelidir. Bizde bunu yapacağız başaracağız inşallah.”

“BİZ AKP’LİYDİK, BÜTÜN AİLEM DÖNDÜ”

Atakum ilçesinde kasap dükkanını ziyaret eden Akşener, işletmeci Onur Yanık'a “2.5 yıl önce hafta da bir kilo et alan bir aile, şu anda ne kadar et alıyor” diye sordu. Kasap Yanık, “Şu anda 250 gram et alıyor. Haftada bir fiyatlar değişiyor. Biz de böyle olsun istemiyoruz. Esnaf haklı, kasap haklı, vatandaş haklı. Ama haklı olmakla olmuyor. Rize Güneysuluyum. Biz Tayyipçiydik. Annemin yanında Tayyip'e bir şey dediğin zaman terliği atardı. Biz AK partiliydik. Ben döndüm. Babam EYT'ye takıldı. Bütün ailem döndü” ifadelerini kullandı.

“AKP’YE OY VERDİM PİŞMANIM”

Akşener'in dinlediği bir vatandaş ise, “Ben çocuklarımın geleceğinden endişeliyim. Bugün benim çocuğuma iş yok. Ben çocuğumu markette işçilik yapsın diye okutmuyorum. Daha ne diyeyim…Gençler için, şu vatana hayırlı bir insan nasip etsin. Ben AKP'ye oy verdim, pişmanım” şeklinde konuştu.

ECZACI VERESİYE DEFTERİNİ GÖSTERDİ

Eczacı Murat Gültekin ise, ilaç fiyatlarına zam yapılmasına rağmen piyasada ilaç olmadığını söyleyerek, “Sanırım ilaç şirketleri zammı beğenmedikleri için piyasaya az ilaç veriyorlar. Bu da veresiye defteri. Vatandaşlar ilacı yazdırıyorlar. Son 1.5 yılda borç yazdıranlar arttı” dedi. Akşener ise, bazı ilçelerde bulunan eczanelerde 50 bin lira bazı şehirlerde ise 300-400 bin liralık veresiye defterleri gördüğünü söyledi.

AKŞENER’DEN İKTİDARA: BU MUTSUZLUK SİZİN ESERİNİZ

Bir Erasmus öğrencisi, “Portekiz'de eğitim gördüm buraya dönmek beni üzdü. Ben burada laboratuvar dersi hiç görmedim. Ben oradaki malzemeleri hayatımda ilk defa kullandım” diye konuştu. Akşener ise, “Samsunlu kızımızın, ülkemize döndüğü için üzülmesinin nedeni; Eğitim sistemimizin vasatlığı… Kendi beceriksizliğini gizlemek için gençleri hain ilan etmeyi seçenler; Siz bu gençlerin fırsatlarını ellerinden aldınız, hayallerini yıktınız. Bu mutsuzluk sizin eseriniz!” ifadelerini kullandı.