Sarıgül: ‘Vatandaşımızın alamadığı konutları yabancılar kapış kapış alıyor’

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, barınma sorununa ilişkin önerilerde bulundu. Şehrin en güzel yerlerinde yabancıların oturduğunu belirten Sarıgül, “Son bir yılda konut fiyatları inanılmaz arttı. Hem satılık hem de kiralık konutlarda Türklere inanılmaz pahalı gelen fiyatlar yabancılara çok ucuz geliyor. Vatandaşımızın alamadığı konutları yabancılar kapış kapış alıyor. Bu da fiyatları artırıyor” dedi.

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, barınma sorununa ilişkin öneriler içeren bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, “Merkez semtlerde oturanlar, kenar semtlere, kenar semtlerde oturanlar, gecekondulara taşınıyor. Gençler konut sorunu yüzünden evlenemiyor. Yeni evliler baba evine sığınıyor. Son bir yılda konut fiyatları inanılmaz arttı.

Hem satılık hem de kiralık konutlarda Türklere inanılmaz pahalı gelen fiyatlar yabancılara çok ucuz geliyor. Vatandaşımızın alamadığı konutları yabancılar kapış kapış alıyor. Bu da fiyatları artırıyor. Konutlar artık Türk müşteriye uygun olan ve olmayan diye ikiye ayrılır oldu.

Her şehrin en güzel yerlerinde artık yabancılar oturuyor. Türkler öz yurdunda garip kaldılar. Bu bizim zorumuza gidiyor, ağrımıza gidiyor” ifadelerine yer verildi.

8 ÖNERİ PAYLAŞILDI

Türkiye Değişim Partisi tarafından barınma sorununun çözümü için şu önerilerde bulunuldu:

1-​Büyük şehirlerde, yabancılara konut satışı iki yıllığına yasaklansın.

2-​Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınması gereken gayrimenkulün değeri 1 milyon dolara çıkarılsın.

3-​TOKİ büyükşehirlerde altyapısını kendisinin yaptığı arsalar üretsin. Bu arsalar bedelsiz olarak inşaat şirketlerine verilsin. İnşaat şirketlerinin ucuz konut yapmaları sağlansın. Ortaya çıkan bu yeni kenar şehirler cazip hale getirilsin. Şehir merkezlerinden buralara göç teşvik edilsin.

4-​TOKİ Anadolu'daki il merkezlerine yakın yerlerde altyapısını kendisinin yaptığı arsalar üretsin. Bu arsalar büyük şehirlerde yaşayan ve artık doğduğu yere dönmek isteyenlere ücretsiz verilsin. Bu kişilerin buralarda kendi bahçeli konutlarını yapmaları sağlansın.

Bu bahçe şehirlerle Anadolu canlanır, büyükşehirler rahatlar.

5-​İnşaat şirketleri, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi sadece kiraya vermek üzere konut üretsinler. Bu amaçla konut üretecek inşaat şirketlerine devlet arsa versin. Bu şirketlerin kira gelirlerine vergi avantajları sağlansın. Hem uzun süreli olarak hem de kurumsal bir şirketten ev kiralamak insanları rahatlatacaktır. Bu rahatlık satılık evlere olan talebi de azaltır.

6-​Ofis, işyeri, AVM olarak kullanılmak üzere inşa edilen bitmiş inşaat projeleri ve atıl duran tüm yapılar küçük dairelere çevrilsin. Devlet, bunu yapan inşaat firmalarını vergi ve mevzuat açısından desteklesin.

7-​TOKİ ve belediye şirketleri, dar gelirliler için kiralık sosyal konutlar yapsın.

8-​Evi olmayan emeklilere ve çalışanlara kira yardımı yapılsın.

Açıklamada, “Bu sorun toplumsal huzuru bozacak bir hal almıştır. İlgilileri bu soruna acil çözüm bulmaya çağırıyoruz. Aksi halde bu kıştan başlayarak evsizleri sokakta görmeye başlarız. Türkiye Değişim Partisi, herkesin yapacak işi, yiyecek aşı, başını sokacak bir evi olmasını yurttaşlık hakkı olarak gören bir partidir” denildi.