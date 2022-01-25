Seçim barajını düşürecek kanun teklifinde sona gelindi

Cumhur İttifakı'nın hazırladığı, seçim barajını yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürülmesini ön gören kanun teklifinin 1-2 hafta içinde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

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AKP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, AKP ve MHP kurmaylarının 1,5 yıldır üzerinde çalıştığı, siyasi partiler kanunu ile seçim kanunlarında değişiklik öngören kanun teklifinde sona gelindi.

15 maddelik kanun teklifiyle, yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 7’ye düşürülecek, seçmenlik vasfı kazanan vatandaşların bunu kaybetmesi engellenecek ve partinin seçime girme yeterliliği kazanması için Meclis’te grup kurma şartı kaldırılacak.

Düzenlemenin, 1-2 hafta içinde TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenirken, teklifte dar bölge ya da daraltılmış bölge gibi seçenekler olmayacak.

Seçim kanunlarında yapılan değişikliklerin 1 yıldan önce gerçekleşecek seçimde uygulanamaması nedeniyle, ‘erken seçim’ algısı oluşturmamak için teklifin şubat ayına kadar bekletildiği belirtildi. (DHA)

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