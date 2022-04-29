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Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca Muş’ta 588 personelin katılımıyla Eren Abluka-8 Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Operasyonu başlatıldı.

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Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Operasyonu başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş'ta Eren Abluka-8 Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 588 personel 42 operasyonel tim görev alıyor.

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