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Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin ve eşi Emine Erdoğan’ın corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurarak “Dualarınızı bekliyoruz” dedi.

Yayınlanma: 15:19 - 05 Şubat 2022 Güncellenme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter’dan yaptığı açıklamada, kendisinin ve eşinin corona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Erdoğan, “Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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