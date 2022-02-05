Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüse yakalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin ve eşi Emine Erdoğan’ın corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurarak “Dualarınızı bekliyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter’dan yaptığı açıklamada, kendisinin ve eşinin corona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Erdoğan, “Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.
Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022