İmamoğlu’dan kar uyarısı: Yarın için program yapmayın

Canlı yayında açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yağış gün boyu devam edecek. Yarın kar yağışı daha da yoğun olacak. Tedbirler üst seviyeye çıkarılacak" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabahtan beri etkili olan kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

– 15 santime kadar kar biriktirebilen yağışlar aldık bölge bölge. İstanbul’un üstüne oturmuş bir bulut söz konusu. Yağış gün boyu devam edecek. Dönem dönem hafifleme olduğu gözükse de bu vatandaşlarımız lütfen aldatmasın.

– Cumartesi günü, en yoğun kar beklenen gün olduğunun altını çizelim. Bazı yerlerde 15 santimlik, 20 santimlik kar kalınlığına ulaşılabileceğini arkadaşlarım iletiyorlar. Vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermeleri kıymetli.

– Cumartesi günü için ekstra bir program düşünüyorsanız lütfen yapmayın. Bu hassasiyeti lütfen yarın için gösterin. Evinizde kalın, özel araçlarınızı kullanmayın. Çocuklarımıza ve gençlerimize bolca kitap okumalarını diliyorum.

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