TÜBİTAK Uzay bünyesinde proje personeli alınacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı, TÜBİTAK Uzay bünyesinde görev yapmak üzere 76 proje personeli istihdam edecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler www.tubitak.gov.tr internet sayfası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumu’nun internet sayfalarında yer almaktadır.

İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir. Son başvuru tarihi 4 Nisan 2022 tarihidir.

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