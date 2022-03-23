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Türkiye’de kara para aklayan Halozai’nin malvarlıkları donduruldu

Türkiye merkezli yasa dışı para aktarma ağı ile IŞİD-Horasan’a para sağlamakla suçlanan İsmetullah Halozai'nin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu.

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Türkiye’de kara para aklayan Halozai’nin malvarlıkları donduruldu

ABD Hazine Bakanlığı’nın geçtiğimiz Kasım ayında yaptırım kararı aldığı, Türkiye merkezli yasa dışı para aktarma ağı ile IŞİD-Horasan'a para sağlamakla suçlanan İsmetullah Halozai'nin Türkiye’deki malvarlıkları donduruldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda şu ifadelere  yer verildi: 

“Ismatullah Halozai adlı kişinin tasarrufunda bulunan Türkiye’deki malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 6’ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Kararın gerekçesinde şöyle denildi: 

“BM Güvenlik Konseyi’nin 1373 sayılı kararı kapsamındaki yabancı devlet talebine göre söz konusu kişinin DEAŞ-Horasan terör örgütü adına finansal aracılık ve insan kaçakçılığı faaliyetleri yürütmesi…”

ABD yaptırım kararında, “Örgütün kasası” olarak suçlanan Halozai,“Türkiye'de kurulu alternatif havale düzeniyle IŞİD-H'ye son iki yıldır para aktarımını organize etti” yorumu yapılmıştı.

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