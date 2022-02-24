Vatandaş gözyaşlarıyla Kılıçdaroğlu’na dert yandı

Denizli'de esnaf ziyaretleri gerçekleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile gözü yaşlı bir vatandaş arasında duygusal anlar yaşandı.

Selami AYDIN

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli’de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

“ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSİN”

Bir berber esnafı, elektriğe gelen zamma tepki göstererek, “İnşallah bir düzenleme gelir bu elektrik faturalarına. 1250 lira geldi faturam. Kasım ayında 250 lira, sonra 600 lira geldi, şimdi 1250 geldi… Bu rakamlarla nasıl olacak bu işler? Akıl alır gibi değil. Allah sonumuzu hayır etsin” dedi.

“ESNAF BU KADAR ZAMMI ÇEKEMEZ”

Kılıçdaroğlu, “Geri almaları lazım. Bu kadar zammı esnaf çekemez. Düzelteceğiz, düzelteceğiz” sözleriyle karşılık verdi.

“YÜKÜMÜZ ÇOK AĞIR”

Kılıçdaroğlu ardından hediyelik eşya satan bir dükkanı ziyaret etti. Buradaki esnaf da ekonomik durumdan dert yanarak, “Yükümüz çok ağır. 580 lira elektrik faturası ödüyordum, şimdi 1380 lira ödüyorum. Sadece lambalar çalışıyor. Yani yükümüz çok ağır, bunun bir çözümünün olması lazım. Karpuzu yardık; bir tarafı zengin, bir tarafı fakir. Ortada insan kalmadı” ifadelerini kullandı.

“EN GEÇ 6 AY İÇİNDE BÜTÜN ÇARKLARI DÖNDÜRECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu, “Hiç endişe etmeyin çözümü olacak. Az kaldı, biraz sabredeceksiniz. Göreceksiniz en geç 6 ay içinde bütün çarkları döndüreceğiz. En azından toplum rahat bir nefes alacak. (Eliyle boğazını göstererek) Millet buraya kadar doldu, ben bunun farkındayım” şeklinde yanıt verdi.

“VATANDAŞIN DERDİNİ DİLLENDİRMEMİZ LAZIM”

Giyim kıyafetleri satan bir esnafı da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, “Sizin yaşadığınız sıkıntıları bizim dillendirmemiz lazım. Ülkeyi yönetenlere vatandaşın derdini anlatmamız lazım. Çünkü siz rahat konuşamıyorsunuz; ‘Acaba başıma bir bela gelir mi, evime bir şey olur mu, işim, dükkanım kapanır mı?’ Biz bunun da farkındayız. O nedenle bu dönemde bize düşen görev daha fazla. Meseleyi nasıl çözeceğimizi de anlatmamız lazım. Güveni sağlamanın yolu da bu zaten” diye konuştu.

“ŞAHA KALKAN ZAMLAR OLDU”

Esnaf, Kılıçdaroğlu’nun, “Gelen elektrik ve doğalgaz zamları sizi çok etkiledi” sözleri üzerine, “(Gülerek) Ödeyecek miyiz bu ay faturaları?” diye sordu.

Kılıçdaroğlu, “Ben ödemeyeceğim zamlar geri alınıncaya kadar. Zamların geri alınması lazım. Arkadaşlar sordular, ‘Biz de ödemeyelim mi?’ diye. ‘Hayır siz ödeyin’ dedim. Ben, yüksek fatura gelip de ödeyemeyen insanların sözcüsü olmak istiyorum. ‘Şaha kalktık’ diyorlar. Şaha kalkan zamlar oldu” açıklamasında bulundu.

“BİZDEN SANA 10 OY”

Ziyaretleri sırasında Kılıçdaroğlu’nun yanına gelen yaşlı bir kadın, “3 ay içinde evler 400-500’e fırladı. Alamıyoruz. Kira desen 1200 lira, dağın başı. İki emekli maaşıyla bile geçinilmiyor. Hayat çok pahalı… Bizden sana 10 tane oy” dedi. Kılıçdaroğlu, “(Gülerek) Eyvallah” yanıtını verdi, kadının elini sıktı.

“EN BÜYÜK TEMENNİMİZ TÜRKİYE’NİN GÜZEL GÜNLERİNE DÖNMESİ”

Bir başka kadın da Kılıçdaroğlu’nun yanına gelerek, “En büyük temennimiz Türkiye’nin tekrar güzel günlerine dönmesi” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, “Hep beraber döneceğiz. Sandıkla döndüreceğiz inşallah” yanıtını verdi.

“20 SENEDİR ANAMIZI BELLEDİLER”

Ayakkabı boyacılığı yapan ve evinin kirasını dahi ödeyemediğini söyleyerek gözyaşları içinde Kılıçdaroğlu’nun yanına gelen bir vatandaş da, “Evimin kirasını ödeyemiyorum. Üniversitede çocuğum okuyor, 4 tane çocuğum var. Neyle geçineceğim ben? Ayakkabı boyası yapıyorum. Başka geçimim yok. Burada 600 liraya bir gecekonduda oturuyorum. Ne yapacağım ben? Yeter bu kadar ya! Ben bıktım, bıktım. Dünkü ekmeği aldım başkanım. Ben ayakkabı alamıyorum, çocuklarıma bir şey yediremiyorum. Et, süt, hiçbir şey görmüyorlar. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Böyle olmaması lazım. 20 senedir anamızı bellediler” diyerek dert yandı.

Elini gözü yaşlı adamın sırtına götüren ve teselli eden Kılıçdaroğlu, “Biraz daha sabredin. Hep beraber sabredeceğiz” dedi.

ANKARA’YA DÖNÜŞ YOLUNDA TIR ŞOFÖRLERİNİN SORUNLARINI DİNLEDİ

Ukrayna’da yaşanan gelişmeler nedeniyle programını yarıda keserek Ankara’ya dönen Kılıçdaroğlu, dönüş yolunda kısa bir çay molası verdi. Mola esnasında TIR şoförlerinin sorunlarını da dinledi.

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