Vatandaşın pahalılık isyanı: Yaşamaya dair inancım kalmadı

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, kent merkezinde pazarcıları ziyaret etti, dertlerini dinledi. Kırpanar'a hayat pahalılığından yakınan bir pazarcı, "Yaşamaya dair inancım yok. Ekonomik şartları geçtik, psikolojimiz bozuk. İsrail vatandaşlık verse oraya giderim" diye konuştu.

Orhan BOZKURT

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İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, esnaf gezilerini sürdürüyor. Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi’nde Perşembe Pazarı’nı ziyaret eden Kırkpınar, bir dokunup bin dert işitti.

Hayat pahalılığından yakınan bir pazarcı, “Yaşamaya dair inancım yok. Ekonomik şartları geçtik, psikolojimiz bozuldu. İsrail vatandaşlık verse oraya giderim” diye konuştu.

“VATANDAŞ TEK ÇÖZÜM OLARAK SANDIĞI BEKLİYOR”

Başka bir pazarcı esnafı ise yüksek elektrik faturaları ve faturalara yansıtılan ‘kayıp kaçak bedeli’nden şikayetçi oldu.

İYİ Parti İl Başkanı Kırkpınar, pazara gelmesine rağmen yüksek fiyatlardan dolayı bir şey alamayan bir kadını dinledikten sonra şunları söyledi; “Artık ne esnafın ne de halkın dayanacak gücü kalmadı. Pazara gelen filesini dolduramadan dönüyor. İnsanlar bu kış günü evlerinde doğalgaz yakamıyor. Elektik faturalarını ödeyemiyor, televizyon ışığında oturuyor. Artık halk tek çözüm olarak sandığı bekliyor.”

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