Vatandaştan TÜİK’e işsizlik tepkisi

TÜİK'e göre Aralık'ta 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalışla yüzde 20,8, istihdam oranı 0,6 puanlık artışla yüzde 34,1 oldu. Ancak vatandaş bu verileri pek inandırıcı bulmuyor, “Her şeyin iyi olduğu tarzında mutlu bir tablo yaratılmaya çalışıyor. Ama bunun yaşamda karşılığı yok... Türkiye’nin uyanışa, dirilişe ihtiyacı var” sözleriyle tepki gösteriyor.

Can ÇAPAR

SÖZCÜ muhabiri, Hatay'ın Antakya ilçesinde vatandaşa mikrofon uzattı, “TÜİK’in son açıklamasına göre genç nüfusta işsizlik 1,6 oranında azaldı.

Çevrenizdeki gözlemlerinize göre sizce de azaldı mı?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“TÜİK ALGI YÖNETİYOR”

Özgür Tıraş: “Yaşamda, işsizliğin arttığını her gün görüyoruz. TÜİK bir algı yönetiyor. Özellikle zamlar ve enflasyonla ilgili. Çarşı pazara baktığınızda da uymuyor. Israrla rakamlar üstünden bir algı yönetilmeye çalışılıyor. Ben bunu yaşamla bağdaştırmıyorum. Etrafımıza baktığımızda gençlerin çoğu işsiz ve işsizlik sayısının her gün arttığını görüyoruz. Etrafımıza bakalım; gençler iş bulamıyor, üniversite mezunları işsiz. Her geçen gün iş yerleri ekonomik kriz sebebiyle iş yerini kapatıyor ve işsiz kalıyor. Bu süreçte zaten işsizliğin azalmış olması olası değil. Halkın satın alma gücü düşüyor. Bu sebeple her şeyin iyi olduğu tarzında mutlu bir tablo yaratılmaya çalışıyor. Ama bunun yaşamda karşılığı yok.”

“SINIF ÖĞRETMENLİĞİNİ BİTİRDİM VE İŞSİZİM; TÜİK VERİLERİ YANSITMIYOR”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Ben de işsizim. Sınıf öğretmenliğini bitirdim. Ücretli olarak çalışıyorum. TÜİK'in verilerinin gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. Ağustos'ta askere gideceğim ama sonrasında kolaylıkla iş bulabileceğimi düşünmüyorum maalesef. Planım da yok. Karamsar düşünüyorum, geleceğimiz yok gibi görünüyor. Sınıf öğretmenliğini bitirdiğim için nereye gitsem iş bulamayacağım. Sınıf öğretmenliği bitiren hemen hemen herkesin bu durumda olduğunu düşünüyorum. Gittiği yere kadar böyle devam eder, önümü göremiyorum çünkü. Kendi adıma konuşuyorum; öğretmen açığını normal öğretmenlerle doldurmaları lazım. Ücretli, sözleşmeli ya da başka fakülteden gelen öğretmenleri almamaları lazım, sadece kendi bölümlerinden almaları lazım. TÜİK verilerine göre bayağı öğretmen açığı var ama atanan öğretmenler 20 bin ile sınırlı kalıyor. O da bir buçuk yılla sınırlı kalıyor. Yanlış bir politika izliyorlar. Verileri düşük gösterip iyi görünmeye çalışıyorlar. Yaptıkları sistem kesinlikle yanlış…”

“HÜKÜMET BİTMİŞ DURUMDA”

Eda Özvar: “Tabi ki bu değil. Çok daha fazlasıdır. Hükümet bitmiş durumda. İşsizlik almış başını gitmiş. İki tane bibere 5 lira para veriyoruz. Devlet yandaşı olduğu için rakamları düşük gösteriyor. Bu, herkesin bildiği bir gerçek… Düzelecek gibi bakamıyorum. 100 kişiden 99'u umutsuz bence. Değişiklik her zaman iyidir bence. Her zaman aynı yoldan gidilmiyor maalesef.”

“TÜRKİYE'NİN UYANIŞA, DİRİLİŞE İHTİYACI VAR”

Ayşegül İşlek: “İnsanlar çok zor durumda. Küçücük bir bebeğin bile masrafı bin 500 lira. Geçimimizi asgari ücretle sağlıyoruz. Türkiye'nin uyanışa, dirilişe ihtiyacı var.”

“DEVLET HER İSTATİSTİĞİ KENDİSİNE GÖRE ŞEKİLLENDİRİYOR”

Ruhi Kadayıfçı: “Devlet, yaptığı her istatistiği kendisine göre şekillendirdiğini düşünen biriyim. Ne kadar doğru, inandırıcı gelmiyor. Çevremizden duyduğumuz işsizlik oranı, çabalayan insanlar, bir yere ulaşamayan insanlar, siyasi konuşmalara girmeyeceğim; onların getirdiği sıkıntılar ortada. Yüzde 90'ı çok iyi, yüzde 10'u mu kötü yani… O zaman biz niye çok duyuyoruz? Hep mi algıda seçiciyiz yani?”

“BUNU TÜİK DEĞİL NERESİ AÇIKLARSA AÇIKLASIN KİMSE İNANMAZ”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Bana göre tam tersi aksine işsizlik arttı. İş arayan kalifiye elemanlara iş yok. Binlerce üniversite mezunu boşta geziyor. Bunu TÜİK değil neresi açıklarsa açıklasın kimse inanmaz. Kahve köşelerinde bir sürü üniversite mezunu oturuyorsa demek ki işsizlik var. Benim 2 kardeşim yurt dışına taşındı burada yaşamak istemediği için. Biri Fransa'da diğeri Almanya'da, doktor olan kardeşim de bu yaz yurt dışına gidecek.”

