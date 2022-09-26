Yanan Balıklı Rum Hastanesi için 13.8 milyonluk ihale

Geçtiğimiz ağustos ayında çıkan yangında kullanılamaz hale gelen İstanbul Zeytinburnu’daki tarihi Balıklı Rum Hastanesi binasının çatısını onarmak için açılan ihale sonuçlandı. 13 milyon 899 bin liralık çatı tadilatının aralık ayında tamamlanması planlanıyor.

Özlem GÜVEMLİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Zeytinburnu'ndaki tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nin İhtiyarhane binasında 4 Ağustos 2022 tarihinde yangın çıkmıştı. Can kaybının yaşanmadığı yangından tarihi bina kullanılamaz hale gelmişti. Binanın tadilatı kapsamında önce çatı onarımını yapmak üzere ihaleye çıkıldı.

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, “Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Çatı Onarımı” işi için 1 Eylül günü ihale düzenledi.

Belli istekliler arasında düzenlenen ihalede yaklaşık maliyet 14 milyon 737 bin TL olarak açıklandı. 2 geçerli teklif sunulan ihaleyi 13 milyon 899 bin liralık en düşük teklifin sahibi Alba İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş kazandı.

TADİLAT ARALIK AYINDA BİTİRİLECEK

Şirket ile 16 Eylül'de sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre çatı onarım işi 13 Aralık 2022 tarihine kadar bitirilecek.

İhaleyi kazanan şirket daha önce Yıldız Sarayı Büyük Mabeyn Köşkü-Cumhurbaşkanlığı Mabeyn Köşkü, Yıldız Hamidiye Cami, Teşvikiye Cami, Sait Halim Paşa Yalısı, Adile Sultan Kasrı, Kuleli Askeri gibi tarihi yapıların restorasyon ve tadilat işlerini üstlenmişti.

İlginizi Çekebilir Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangının sebebi belirlenemedi

İlginizi Çekebilir Balıklı Rum Hastanesi'nde ilk inceleme tamamlandı: Taşıyıcı sistemlerde problem yok