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Yasadışı bahis oynayan 50 bin kişiye ceza

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından Kayseri'deki banka şubelerinde açılan hesaplara sanal kumar için para yatıran ve sanal kumar oynayan yaklaşık 50 bin kişiye ceza kesildiği öğrenildi.

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Yasadışı bahis oynayan 50 bin kişiye ceza

Edinilen bilgiye göre, internet üzerinden oynanan sanal kumar nedeniyle MASAK ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Dairesi tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda çeşitli illerde ikamet eden ve sanal kumar oynamak için internetteki sanal kumar sitelerinin kullanıldığı, Kayseri'deki banka şubelerinde açılan hesaplara para yatıran yaklaşık 50 bin kişi tespit edildi.

Suç gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışmalar kapsamında açılan banka hesaplarındaki paralara da el konulduğu öğrenildi. Çalışmalarda; sanal kumar oynayıp Kayseri'deki banka şubelerinde açılan hesaplara para yatırdığı belirlenen yaklaşık 50 bin kişiye de kişi başı 8 bin 800 TL, toplamda yaklaşık 500 milyon TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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