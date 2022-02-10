Yemeksepeti işçileri genel merkez önünde eylemlerine devam etti

Maaşlarına yapılan zammı yeterli bulmayarak iş bırakan Yemeksepeti çalışanları, bir kez daha şirketin genel merkezi önünde eylem düzenledi. Eyleme milletvekilleri ve sanatçı Haluk Levent de destek verdi.

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Yemeksepeti çalışanları, şirketin yüzde 17’lik zammını yeterli bulmayarak başlattıkları protestolarını 10’uncu gününde sürdürdü.

İşçiler, İstanbul'da DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası’nın çağrısıyla şirketin Levent'teki Genel Merkez Müdürlüğü binasının önünde toplanarak eylem düzenledi.

İş bırakan işçiler, 5 bin 500 lira net ücret ve iş güvencesi taleplerinin karşılanmasını istiyor.

Bugün şirketin genel merkezi önünde düzenlenen açıklamaya CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Turan Aydoğan, Yüksel Mansur Kılıç ve Ali Şeker, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, sanatçı Haluk Levent de destek verdi.

HALUK LEVENT’TEN BAKLAVALI DESTEK

İşçilere baklava getiren Haluk Levent, eylemde yaptığı konuşmada, “7 yıllık gelenek sürüyor. Bugüne kadar nerede bir grev varsa 7 yıldır oraya gidip baklava götürdüm. Umarım en kısa sürede iş yeriyle ilgili problem çözülür. Ben de destek olmaya geldim” dedi.

“SİPARİŞLER YÜZDE 70 ORANINDA DÜŞTÜ”

Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, “Tutulan tutanakların bir hükümü yoktur. Tutanak gönderilen işçilerin yanındayız iletişimdeyiz. Kamuoyunun duyarlılığı ve halkın tüketimden gelen örgütlü gücünü göstermesiyle Yemeksepeti'nde tüm siparişler yüzde 70 oranında düşmüştür. Yemeksepeti direnişçilerine destek veren tüm sanatçılarımıza, yazar ve aydınlarımıza teşekkür ederiz. Geri adım atmayacağız. Trendyol işçileri kazandı, Yemeksepeti işçileri de kazanacak” diye konuştu.

CHP’Lİ AĞBABA: BU İNSANLARI ÖLÜME MAHKUM ETMEYE ÇALIŞMAKTALAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da yaptığı konuşmada şunları söyledi;

“Yaklaşık 900 bin motokurye canını riske atarak çalışıyor. Bu insanlar mal değil, can taşıyorlar. Bu insanların istediği maaş 5 bin 500 TL. 5 bin 500 TL canları pahasına iş yapan bu insanlara az bile. Maalesef ülkeyi yönetenler, bu insanları ölüme mahkum etmeye çalışmaktadırlar. Sizin yanınızdayız sonuna kadar. Yemeksepeti'ne çağrı yapıyoruz, lütfen bu insanlarla oturun konuşun. Sadece 2021 yılında 203 tane motokurye kardeşimiz iş cinayetine kurban gitmiş durumda.”

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