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Yeni dolandırıcılık yöntemi: Gümrükte takılan mallar

Dolandırıcılar yeni yöntemlerle tüketicileri mağdur etmeye devam ediyor. Bu kez Aktaş Gümrük Müdürlüğü adresini kullanılan dolandırıcılar, Instagram'da elektronik ürün pazarlamaya başladı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 17:57 - 03 Şubat 2022 Güncellenme:
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Yeni dolandırıcılık yöntemi: Gümrükte takılan mallar

Yurt genelinde güvenlik güçlerinin çeşitli yollarla uyarılarına karşın vatandaşlar, dolandırıcılık olaylarında mağdur olmaya devam ediyor. Her geçen gün kendilerini yenileyen zanlıların, dolandırıcılık yöntemleri duyanları şaşırtıyor.

Son olarak, Instagram’daki gümrük ürünleri dolandırıcıları, Aktaş Gümrük Kapısı’nın adresini kullanarak Instagram’da elektronik ürün pazarlamaya başladı.

Yetkililer, uzun süredir mağdur olan vatandaşların gümrüğü arayarak bu konu ile ilgili bilgi almaya çalıştıklarını ifade etti.

Yetkililer, “Hemen her gün, birileri dairenin telefonundan konu ile ilgili bilgi soruyor. Genellikle de dolandırıldıktan sonra mağdurlar arıyor. Mağdur olan vatandaşlara Gümrükte ürün satılmadığını anlatıyoruz” ifadelerine yer verdi. (İHA)

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