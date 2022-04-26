Yine aynı kumarhane! Yine içerisi Şampiyonlar Ligi gibi!

İzmir'de daha önce defalarca operasyon yapılan ve mühürlenen dernek görünümlü kumarhaneye, jandarma ekipleri bir operasyon daha gerçekleştirdi. Duvarında 'Kolpaçino' filmine atıfta bulunan kumarhanede tombala oynarken suçüstü yakalanan 50 kişiye işlem yapıldı.

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İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik Mahallesinde bulunan ve daha önce kumar oynandığı için mühürlenen bir binada tekrar kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

O PANKART YİNE DUVARDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, tombala oynarken suçüstü yakalanan 50 kişiye toplam 90 bin 950 TL idari para cezası uygulanırken, Ö.T. isimli şüpheliye ise ‘Kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem uygulandı. Daha önce defalarca operasyon düzenlenen kumarhanede, ‘Kolpaçino' filmine atıfta bulunan pankartın yine duvarda yer aldığı görüldü. (İHA)

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