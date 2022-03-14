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Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

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Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Kaza, akşam saatlerinde Malatya- Kayseri karayolunda meydana geldi. İlçeye bağlı Kozluca Mahallesi’nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BYT 545 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Kazada yan yatan otobüsteki yolculardan 3’ü yaralandı. çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar sıkıştıkları yerlerden çıkarılarak ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)

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