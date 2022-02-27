14 yıl hapis cezası bulunan kişi gezerken yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milas'ta 9 ayrı suçtan, 13 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi gezerken yakaladı.

Yaşar ANTER

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yapılan çalışmalar sırasında hakkında “Hükümlü veya tutuklunun kaçması, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, mala zarar verme, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmak ile birlikte kilitlemek sureti ile hırsızlık” suçlarından araması bulunan F. D. Milas'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla Milas şehir merkezindeki Ata Park yakınlarında gezerken yakalandı.

9 ayrı suçtan 13 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan F.D. jandarmadaki adli işlemlerin ardından sevk edildiği Milas Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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